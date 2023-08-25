«Кто будет Родину защищать?»: боец из Татарстана мечтает вернуться на СВО после ранения

Потомственный военный Андрей из Высокогорского района Татарстана получил тяжелое ранение на службе в зоне проведения спецоперации. Сейчас шаг за шагом военный идет к восстановлению и уже мечтает вернуться на поле боя.

«У врачей был выбор — или отрезать руку, или оставлять ее, — рассказал боец. — В самый ненужный момент был прилет мины. Куда — я не помню. Потому что сильно оглушило. Увидел только окровавленную руку. И ногу пробило — я чувствовал, что больше не мог двигаться».

В тот самый момент никого рядом не оказалось. Чтобы получить первую помощь, Андрей дополз до своих ребят. Уже через день после того, как провели операцию, врачи сообщили ему: «На 100% восстановить руку не удастся. Теперь — это „живой протез“».

За свой поступок военнослужащий награжден орденом Жукова.

Андрей и его сослуживцы были одними из первых российских солдат, приступивших к выполнению задач спецоперации. Они готовы были защищать страну, несмотря ни на что, говорит Андрей.

«Впереди нас никого не было. Были только сзади. Было страшно. Но нам приказ дали, мы старались друг друга поддерживать. В службе нет такого: я не буду его выполнять. Сначала приказ выполняется, потом только обсуждается», — отмечает боец.

Говорить близким о том, что с ним произошло, военный запрещал. Тогда его супруга была на 8-м месяце беременности. Потом она ему рассказала, что предчувствовала скорое возвращение. И пусть и раненый, но он все-таки вернулся домой, где его встретили уже два сына.

«Надеюсь, жена согласится со мной. Пойдем за третьим ребенком. Очень хочу девочку!» — улыбается военнослужащий.

Стать папой в третий раз — не единственная мечта Андрея. Он все-таки надеется, что вернется на службу. Да и в зону спецоперации поедет, если будет приказ. «Ну а если не будет нас? Кто будет защищать Родину?!» — говорит он.