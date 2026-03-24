КС РФ отменил обязательные выплаты владельцам облигаций при реорганизации эмитента

Сегодня Конституционный суд РФ отменил безусловное право держателей облигаций требовать досрочного погашения долгов при реорганизации эмитента. Соответствующая норма российского Гражданского кодекса признана неконституционной, пишет газета «Коммерсантъ».

Такое решение КС принял при рассмотрении спора ПАО «Россети» с держателями облигаций. Ранее арбитражные суды удовлетворили иски пяти инвесторов – юридических лиц о досрочной выплате. Однако аналогичные иски физических лиц оказались отклонены рассматривавшими их судами общей юрисдикции.

Один из проигравших граждан оспорил противоречивые подходы к данной проблеме в Конституционном суде. Сами «Россети» также подали жалобу по одному из проигранных компанией дел.

Суд указал, что после реорганизации имущественное положение компании может остаться прежним либо улучшиться, тогда как затраты на выполнение обязательств перед инвесторами могут нивелировать экономический эффект от реорганизации.

С учетом этого КС признал неконституционным пункт 2 статьи 60 Гражданского кодекса РФ и предписал федеральному законодателю внести необходимые поправки. Таким образом, эмитент сможет не закрывать долги досрочно, если докажет отсутствие ухудшения своего положения в результате реорганизации.

Ранее, в 2022 году, «Россети» объявили о реорганизации. После этого к компании ранее были предъявлены требования о досрочном погашении облигаций на сумму более 30 млрд рублей. Претензии на 12,5 млрд рублей удалось урегулировать во внесудебном порядке.

Во время рассмотрения жалобы в КС кассационный суд уже приостановил рассмотрение дела о взыскании с «Россетей» 15,4 млрд рублей, еще одно дело на 199 млн рублей приостановлено в апелляции. В компании намерены обратиться с заявлениями о пересмотре судебных актов по новым обстоятельствам, отмечает РБК.