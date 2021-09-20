Крытый каток за 357 миллионов рублей построят в поселке Алексеевское

Крытый каток с искусственным льдом построят в поселке Алексеевское Алексеевского района Татарстана. На эти цели из бюджета республики будет выделено 356,93 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ.

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 24 сентября 2021 года.

Одноэтажный объект должен иметь пропускную способность – 50 человек в одну смену при тренировках и 100 человек – при массовых катаниях.

Выполнение строительно-монтажных и прочих работ, которые включают в себя в том числе и установку, монтаж оборудования на крытом катке с искусственным льдом в пгт. Алексеевское Алексеевского муниципального района, должно начаться 15 октября 2021 года и завершиться 30 ноября 2022 года.

Работы должны будут выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Гарантийный срок на выполненные работы по объекту и входящие в него инженерные системы, оборудование, материалы, составит 5 лет с момента ввода катка в эксплуатацию.