Крытый футбольный манеж «Джалилец» открыли в Сармановском районе РТ

Фото: пресс-служба Сармановского района РТ

В поселке Джалиль Сармановского района Татарстана торжественно открыли крытый футбольный манеж «Джалилец». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Манеж возведен в рамках региональной программы строительства крытых футбольных манежей и универсальных спортивных площадок. Здесь круглый год можно будет играть в мини-футбол на площадке стандартного размера 40 на 20 метров, отмечает пресс-служба муниципалитета.

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

В здании обустроены комфортные раздевалки и кабинеты для тренеров. В качестве покрытия футбольного поля использован искусственный газон. Манеж должен значительно расширить возможности для тренировок и соревнований как профессиональных спортсменов, так и любителей.

Современное спортивное сооружение обеспечит удобные условия для занятий футболом в любое время года, что повлияет на его популяризацию среди молодежи. Местные школы и спортивные секции смогут активно использовать здание для учебных тренировок, а также для участия в турнирах различного уровня, заметили в Минспорта.

Почетными гостями мероприятия стали первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов, глава Сармановского района республики Фарит Хуснуллин, председатель Федерации футбола РТ Александр Гусев, главный советник Управления Раиса Татарстана по работе с территориями Айрат Мустафин, депутат Государственного Совета РТ VII созыва, генеральный директор АО «СМП» Рияз Комаров и представители подрядных организаций.