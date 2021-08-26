Крытая часть экстрим-парка «Урам» откроется 30 августа

В настоящее время идет последний этап согласования документов для крытой части казанского экстрим-парка «Урам». Ее полноценное открытие планируется организовать в День города и республики, 30 августа. От этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«30 августа крытая часть экстрим-парка будет передана министерству, и мы сможем сказать, что Минмолодежи РТ — его балансодержатель объекта», — отметил министр.

Он подчеркнул, что с открытием крытой части казанцы, увлекающиеся уличными видами спорта, смогут круглый год приходить в экстрим-парк.

При этом он станет не просто спортивным сооружением, а начнет работать как общественное пространство, где будут выступать различные спикеры и проводиться обучение.