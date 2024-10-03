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Крышу легковушки снесло после столкновения с «КамАЗом» в РТ, водитель в больнице
Накануне днем в Аксубаевском районе РТ «КамАЗ» по касательной задел легковушку. В результате аварии у «четырнадцатой» снесло крышу и разворотило капот. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы ДТП.
Проезжающие мимо автомобилисты остановились, чтобы оказать помощь, и вызвали медиков. Водителя легковушки увезли на карете скорой помощи.
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