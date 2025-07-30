Крышки из пластика – в брелоки: как в Казани дети учили взрослых заботиться о планете

Казанский парк «Елмай» на один день стал экопросветительской площадкой. Здесь прошел семейный экофестиваль «Твои зеленые привычки», организованный предприятием «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР). На занятиях дети вместе со взрослыми решали, как сделать планету чище.





Велошредер и «волшебные» брелоки

Мастерская ресайклинга работала без передышки. Здесь стоял уникальный велошредер-инжектор — специальное устройство, которое начинало перерабатывать пластиковые крышки, когда участник крутил педали велосипеда. Дети с энтузиазмом садились за работу: процесс превращения крышечек в яркие брелоки завораживал не меньше, чем научный эксперимент.

«Мы с семьей впервые на таком экомероприятии — впечатления яркие! Уже привыкли сдавать батарейки и одежду в переработку. Но здесь, когда ребенок сам делает брелок из крышки, — это совсем другой эффект. Уверена: экологическое мышление нужно формировать с детства», — поделилась гостья из Атнинского района Зиля Шафигуллина.

Всего за день в мастерской было изготовлено 450 авторских брелоков. А еще 800 брендированных вручались участникам, активно прошедшим все активности.

Играем — значит учимся

Разбросанные по парку тематические станции предлагали детям собрать жетоны за участие в экологических заданиях. Викторины, «колесо фортуны», мастер-классы по раздельному сбору отходов и даже арт-зона, где дети разукрашивали изделия из переработанного пластика. Каждый жетон можно было обменять на мороженое, а за день было роздано 500 порций.

«Было очень весело! Мы бегали по парку, собирали жетоны и получали призы! А еще я узнала, что собранные пластиковые бутылки можно сдать на переработку — мы с семьей так и делаем», — радостно рассказывала Сабина, участница фестиваля.

Анна Логинова, пришедшая на фестиваль с двумя детьми, отметила важность такого формата: «Спасибо СИБУРу за организацию такого масштабного и полезного праздника! Интерактивные станции просто супер — дети бегают, играют и при этом узнают, как заботиться об экологии. Идеальный формат для семейного дня на природе».

Экология в действии

Фестиваль не ограничивался только играми. Гости сажали деревья под руководством специалистов, участвовали в мастер-классах по росписи брелоков, играли в дженгу и шахматы, созданные из переработанных полимеров.

Георгий Чантуридзе, который давно прививает своей семье культуру сортировки отходов, уверен: «Такие фестивали — отличная возможность показать детям, зачем это нужно. Очень здорово, что экологию здесь объясняют через игру: детям понравилось, и знания усваиваются легко. Так мы формируем ответственное поколение».

Антон Кузнецов, отец троих детей, тоже подчеркивает значимость подобных мероприятий: «Чтобы сохранить природу, нужно начать с себя. Важно объяснять людям, почему стоит заботиться об экологии. А главное — учить этому детей. Такие мероприятия — шаг в правильном направлении».

Экоурок от Насти Князевой: как звезда продвигает зеленые привычки

К середине праздника внимание всех гостей переместилось к сцене: на сцену поднялась звезда СТС Kids — певица и блогер Анастасия Князева. Вместо привычного концертного выступления начался экоурок в формате интерактивного диалога с детьми. Анастасия вместе с ведущими показывала, как пластиковая бутылка после переработки превращается сначала в гранулы, а потом в одежду, сумки, игрушки.

«Меня покорила природа — зеленый парк у реки создает потрясающую атмосферу! Особенно запомнился экоурок: я узнала, что пластиковые бутылки перерабатываются в гранулы. Это удивительно! Уже сейчас сортирую отходы и считаю, что важно рассказывать об этом детям, — от нас зависит, какой будет планета завтра: зеленой, чистой, живой», — призналась Анастасия после выступления.

Дети наперебой задавали вопросы — кто-то спрашивал, можно ли перерабатывать игрушки, кто-то — как из крышечек сделать брелок. Ответы не заставляли себя ждать.

Праздник с эффектом «долгоиграющего» урока

К вечеру парк продолжал жить своей активной жизнью. У фотозоны выстраивалась очередь — более 300 снимков было распечатано за день, у участников остались не только впечатления, но и памятные кадры. Люди расходились с пониманием того, что простые шаги — сортировка мусора, сдача пластика, осознанное потребление — становятся привычкой, если об этом говорят, показывают и делают это доступным.

«Фестиваль получился невероятно полезным, особенно для детей, которые только начинают открывать для себя мир. Очень ценно, что инициатором выступила промышленная компания, — казалось бы, это не их профиль. Но именно такое ответственное участие бизнеса вдохновляет и дает надежду», — отметила Алина Кински.

Проект «Твои зеленые привычки», который объединяет образовательные программы, экоуроки, посадку деревьев и масштабные фестивали, продолжит свою работу и дальше. С 2023 года участниками мероприятий стало уже более 36 тысяч человек. И, судя по настроению гостей, это только начало.