Крышка от емкости с лаком слетела и травмировала рабочего на производстве под Казанью

На одном из производств в Зеленодольском районе произошел несчастный случай. В результате пострадал 35-летний работник. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня примерно в 10:40 в поселке Новониколаевский. На территории индустриального парка сорвало крышку от емкости с лаком, который находился под давлением.

В этот момент рядом находился сотрудник подрядной организации, который ремонтировал двигатель. Мужчина получил травмы, его госпитализировали.

Представитель Зеленодольской городской прокуратуры выехал на место происшествия. Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда.