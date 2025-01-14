Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Крышка от емкости с лаком слетела и травмировала рабочего на производстве под Казанью
На одном из производств в Зеленодольском районе произошел несчастный случай. В результате пострадал 35-летний работник. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
По данным ведомства, инцидент произошел сегодня примерно в 10:40 в поселке Новониколаевский. На территории индустриального парка сорвало крышку от емкости с лаком, который находился под давлением.
В этот момент рядом находился сотрудник подрядной организации, который ремонтировал двигатель. Мужчина получил травмы, его госпитализировали.
Представитель Зеленодольской городской прокуратуры выехал на место происшествия. Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников