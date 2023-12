Крышка гроба Хори из Нацмузея РТ оказалась в фокусе международной конференции в Египте

Крышка саркофага жреца Хори, XI-X века до н. э.

Фото: предоставлено Национальным музеем РТ

Верхняя створка деревянного гроба древнеегипетского жреца Хори из коллекции Национального музея Татарстана стала объектом доклада на международной конференции в Египте «От Фив до Таниса: Египет в правление 21-й династии» (From Thebes to Tanis: Egypt during the 21st Dynasty).

Египтолог Владимир Большаков, проводивший за свою научную карьеру изыскания в том числе в фондах казанского музея, рассказал мировому сообществу об этом экспонате Национального музея Татарстана как о почти забытом и едва не утраченном раритете, датируемом временем правления XXI династии фараонов.

Фото: предоставлено Владимиром Большаковым

«Это была специализированная конференция по саркофагам и материальной культуре 21-й династии фараонов. Мой доклад – это напоминание миру не только об этой крышке гроба жреца Хори, но и о египетской коллекции Национального музея Татарстана в целом. А конкретно этот экспонат, крышка гроба Хори, после этой конференции официально введен в международный научный оборот», – пояснил Большаков «Татар-информу».

Специалист, отметим, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела искусства и материальной культуры Института востоковедения Российской Академии наук. Во Франции в 2022 году получил ученую степень доктора египтологии, защитив диссертацию в Университете Поль-Валери Монпелье III. Научные изыскания Владимир Большаков не раз проводил во французских египтологических центрах: Институте египтологии Страсбурга, Доме Востока и Средиземноморья в Лионе, Французском институте восточной археологии в Каире.

Фото: предоставлено Владимиром Большаковым

Крышка гроба жреца Амона Хори, пояснил ученый, была подарена в свое время Музею древностей при Казанском университете в числе 39 предметов потомственным нижегородским дворянином, тайным советником Михаилом Борисовичем Прутченко. Единственное, но краткое ее описание было сделано еще в 1903 году русским историком-антиковедом, создателем отечественной школы истории Древнего Востока, в т.ч. Древнего Египта и Нубии, Борисом Тураевым.

«Фотографии в этой публикации, как и в других работах, упоминающих крышку Хори, отсутствуют. Например, в каталоге Берлева и Ходжаш 1998 года о крышке гроба вообще упоминается как о вероятно утраченной! То есть оба составителя каталога не видели ни саму крышку, ни ее фото. Более того, изображения на внутренней стороне крышки, похоже, никто до меня из египтологов вообще никогда не видел. По крайней мере, они никогда не описывались. В общем, в моем докладе прослежена история памятника, также проанализированы его стилистические особенности, определен тип декоративной программы (а это позволяет уточнить время его создания) и определен круг аналогий из других музейных собраний», – рассказал о значимости исследования предмета Большаков.

Фото: предоставлено Владимиром Большаковым

В своем изыскании египтолог определил на крышке гроба Хори несколько разных зон – характерных участков декора, описал структуру этих фрагментов, расшифровал подписи к изображениям божеств.

«Ввод памятника в официальный международный научный оборот означает, что предмет становится "видимым" – доступным для научного сообщества и его последующего изучения. Это важно, потому что с этого момента (после публикации или доклада) памятник становится одним из исторических источников, которыми оперируют ученые в той или иной сфере исследований. Кроме того, он занимает свое место в кругу аналогичных памятников», – подчеркнул Владимир Большаков.

Публикация исследования ученого выйдет на английском языке в сборнике конференции From Thebes to Tanis: Egypt during the 21st Dynasty. Также египтолог планирует в ближайшее время в одном из отечественных академических журналов опубликовать развернутую статью о крышке гроба Хори на русском языке.

Фото: предоставлено Владимиром Большаковым

Помимо доклада Большакова, отметим, на каирской конференции были оглашены такие исследования как «”Пусть гроб говорит”: Новые перспективы через материальный подход» от сотрудников Музея Ватикана, «Послание в бутылке: Предназначение и разновидности статуэток Осириса» от частного учебного заведения Мисрский университет науки и технологий и т.д.