«Крышевали бизнес на судах»: за что арестовали сотрудников «Флота Республики Татарстан»

Спустя полчаса после сообщения о задержании работников судоходной компании их доставили в Советский суд Казани для избрания им меры пресечения. За что сотрудники «Флота Республики Татарстан» брали взятки у бизнесменов – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Получали откаты у предпринимателей за организацию питания и съемку»

Советский суд Казани отправил под домашний арест сотрудников «Флота Республики Татарстан». Заместителя гендиректора по экономике и финансам Лилию Гайзетдинову и второго заместителя судоходной компании Алмаза Абдрахманова обвиняют в двух эпизодах получения взяток, а руководителя сервисного отдела компании Ахмета Хадзиева – в посредничестве.

Информация об их задержании появилась сегодня около половины девятого утра, разработкой занимались сотрудники УФСБ по Татарстану. Уже через полчаса троих работников привезли в Советский суд Казани.

По версии следствия, к Абдрахманову и Газетдиновой в период с мая по октябрь прошлого года обратились бизнесмены, которые хотели оказывать услуги по организации питания и проведению фотосъемок пассажирам на экскурсиях в Свияжск и на рейсах по Казанке. Заместители главы «Флота РТ» согласились, но при условии, что те будут отстегивать им процент в виде взятки.

Стоит отметить, что в тот момент, когда происходили описанные события, Ахмет Хадзиев еще не руководил сервисным центром компании. В тот период, когда он, по версии следствия, отметился посредничеством при передаче взяток, он был бизнесменом, а уже позже занял должность в судоходной организации.

Общая сумма, на которую были переданы взятки, уже перевалила за миллион рублей. Не исключено, что в процессе следствия она изменится.

Лилия Гайзетдинова и Алмаз Абдрахманов признали вину и сотрудничают со следствием, позиция Хазиева на данный момент неизвестна.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Скрываться не буду, вину признаю»

Адвокат Гайзетдиновой в суде настаивал, что женщине необходимо водить детей в садик, и попросил оставить ее под домашним арестом. Помощник прокурора Советского района Диана Колесова и следователь поддержали выбор этой меры пресечения.

«Поддерживаю слова адвоката», – сказала Гайзетдинова суду.

Следом суд избрал домашний арест и Алмазу Абдрахманову – он заявил, что готов полностью сотрудничать со следствием, подтвердил признание вины.

«Скрываться также не планирую, вину признаю полностью», – сказал он.

Его адвокат попросил суд ограничиться запретом определенных действий, чтобы мужчина мог видеться с ребенком от первого брака. Последним избирали меру пресечения Ахмету Хадзиеву, его адвокат предоставил суду бумагу о том, что родители его девушки не против, что Хадзиев будет проживать в квартире в Казани. Сам мужчина родом из Ингушетии.

Суд постановил назначить домашний арест на два месяца всем троим обвиняемым. Общаться они смогут только с адвокатом, следователем и с теми, кто живет с ними в одной квартире. Доступ к интернету и телефону суд им полностью ограничил.