Крымско-татарскими блюдами отметили годовщину воссоединения Крыма с Россией студенты КИУ

Необычным образом отметили День воссоединения Крыма с Россией в Казанском инновационном университете имени Тимирясова. На восьмилетнюю годовщину вхождения полуострова в состав нашей страны студенты приготовили традиционные блюда крымско-татарской кулинарии, а также сделали презентацию уникальных туристических маршрутов по региону.

«День воссоединения Крыма с Россией – это праздник, который олицетворяет встречу близких родственников. Они давно не виделись и теперь объединились и не собираются расставаться. Сегодня в КИУ состоялось мероприятие, связанное с празднованием этой даты. У нас учатся студенты из Крыма, мы изучаем культуру этого замечательного региона и именно наш вуз готовит специалистов для области туристического гостеприимства. Сегодня наши студенты будут презентовать туристический потенциал Крыма», – рассказал первый проректор вуза Игорь Бикеев.

На мероприятии студенты представили авторские туристические маршруты по знаменитым крымским городам: Симферополь, Ялта, Евпатория, Феодосия. Авторские аудиогиды позволят познакомиться в удобном формате с культурными достопримечательностями, памятниками и традициями крымского наследия.

«Мы решили обратить внимание людей на внешние продукты туризма, такие как Крым. Это для нас большой шаг по популяризации Крыма как экскурсионного тура. Мы также пытаемся донести до туристов, что путешествовать можно не только в страны зарубежья. Многие сейчас расстроены тем, что воздушные коридоры закрыты. Мы хотим сказать, что у нас есть много мест, которые стоит посмотреть, в том числе Крым», – отметила студентка Надежда Алюкина.

Праздник завершился приготовлением традиционного блюда крымско-татарской кулинарии. По рецепту шеф-повара из Крыма Ильдара Шарипова студенты-технологи общественного питания приготовили бурму и напиток хошаф.

Бурма - это мучное изделие из пресного теста с говяжьей начинкой с добавлением мелко нарезанного лука и картофеля. Способ приготовления блюда прост: тонко раскатывается тесто, выкладывается начинка, формируется рулет, который в последующем приобретает форму, напоминающую раковину улитки. Главные атрибуты бурмы - приправа зира и обильное количество сливочного масла.

Хошаф - это питательный напиток, состоящий из орехов и сухофруктов: чернослив, курага, финики, изюм. Благодаря орехам в составе он обладает мягким вкусом и насыщенным цветом.

«Мне понравились блюда традиционной крымской кухни. Они были вкусно приготовлены, их можно сравнить с тем, что я ела на Родине», – поделилась студентка из Крыма Ксения Островская.

В рамках празднования «Крымской весны» в КИУ также прошла книжная выставка, посвященная истории, культуре и традициям полуострова.

Напомним, 8 лет назад в Республике Крым прошли референдумы, на которых жители приняли решение о вхождении полуострова в состав России.