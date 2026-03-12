Крымские волонтеры организуют гуманитарную миссию в исторические регионы

Волонтерская команда Крыма готовится к выезду с гуманитарной миссией в исторические регионы России. Об этом сообщила руководитель регионального клуба #МЫВМЕСТЕ в Республике Крым Наталья Мартынец.

«В марте планируется выезд гуманитарной миссии, и новички могут присоединиться к команде», – сказала она в эфире телеканала «Крым 24».

По словам Мартынец, желающие могут поддержать инициативу несколькими способами: отправиться в поездку в составе команды, помочь со сбором гуманитарной помощи или оказать финансовую поддержку деятельности волонтеров.

«Мы не просто привозим помощь – наша миссия гораздо глубже. Мы можем благоустроить памятники, организовать мероприятия, провести мастер-классы. Также всегда открыты новым идеям», – отметила она.