Крымские татары в объективе Рифхата Якупова: фотохудожник представил выставку в Казани
Сегодня, 18 марта, в Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка работ фотографа Рифхата Якупова под названием «Крым. Риф Якупов». Экспозиция включает 25 фотографий мастера, посвященных возвращению крымских татар на их историческую родину.
«Чувствуется, что здесь собрались люди, которые близки по духу и по своим мыслям. В первую очередь это, конечно же, наши замечательные фотохудожники. Наш Союз фотографов двигается вперед, он не стоит на месте. Я искренне желаю, чтобы у них в будущем было больше энергии для развития этого замечательного искусства – искусства момента и мига. Я думаю, оно должно присутствовать в душе и сердце каждого человека!» – заявил на открытии выставки заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.
Рифхат Якупов – фотохудожник, чье творчество внесло значительный вклад в сохранение и популяризацию истории и культурного наследия крымских татар. Его работы, отличающиеся глубоким пониманием и тонким отражением национального колорита и менталитета, являются ценным документом, летописью долгожданного возвращения высланных Сталиным крымских татар на свою Родину.
«Я вообще никогда не думал, что когда-нибудь уеду из Казани, но меня очень увлекла тема крымских татар. А случилось это так, что однажды, на мои снимки, которые вы видите сегодня, обратили внимание западные журналисты. Меня в числе многих других советских фотографов пригласили в турне для проведения мастер-классов в фотошколах Швеции. Я рассказывал иностранцам о многообразии народов России, объяснял, кто такие татары и что значат мои снимки. В Швеции один человек предложил мне показать весь широкий диапазон татарского народа. И первыми, к кому я поехал, были крымские татары. До того, как переехать в Крым, я пять раз туда приезжал сам, по зову сердца. Крымские татары – это одна из ветвей огромного татарского народа. Я думаю, что это лучшая часть Крыма. Каждый кадр для меня дорог, я могу часами рассказывать историю каждой своей фотографии», – поделился с «Татар-информом» историей своих снимков заслуженный деятель искусств РТ Рифхат Якупов.
Рифхат Гусманович Якупов родился 29 июля 1944 года в Ижевске. В 1967 году окончил отделение журналистики историко-филологического факультета Казанского государственного университета имени В. И. Ленина.
На протяжении многих лет в этнографических экспедициях Якупов снимал различные этнические группы татар: казанских, астраханских, крымских, сибирских, польских и мишар. Даже в 1980-е годы, когда жанр этнографических зарисовок приобрел широкую популярность у фотографов, Якупов сумел сохранить внимание к своим работам, выразив в них глубоко личный подход к фиксации деталей традиционного деревенского быта.
Встречал гостей на выставке сам Якупов, предлагая каждому вошедшему чашечку кофе. «У крымских татар кофе – главной напиток. Ни в одной стране не пьют столько кофе, как в Крыму пьют крымские татары», – объяснил он.
«Не секрет, что Рифхат настолько много времени отдал этой теме, что раскрыл ее во всех ипостасях. Какую только сторону нашей страны мы бы ни захотели увидеть – везде мы видим татар, начиная от Астрахани и заканчивая Сибирью. Действительно, Рифхат создал богатейший фонд и редчайший по исследованию татар в России. Он действительно написал летописи по крымским татарам! У каждой фотографии здесь есть история, здесь также много знакомых лиц, знакомых историй», – констатировала директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева.
Значительной главой в творчестве Якупова стал крымский период его жизни. Приобретя участок и построив дом на полуострове, фотограф жил и работал здесь в 1992–1998 годах. В 1995 году по заказу миссии ООН Якупов снимал репортажи о возвращении на родину представителей депортированных в 1941, 1942 и 1944 годах народов: крымских татар, греков, болгар, немцев, армян. Якупов с подлинным гуманизмом запечатлевал сцены из жизни обычных людей, воссоединившихся с родной землей.
Директор музея также рассказала гостям мероприятия, что десять лет назад была организована выставка с участием самих крымских татар. Они привезли с собой живописные полотна, фотографии и даже музыку. По ее словам, это была очень теплая встреча с представителями народа, который всегда рад делиться своим творчеством и радостью возвращения на родную землю.
«Для нас огромная честь учиться у таких мастеров, как Рифхат Гусманович. Что касаемо Крыма, это моя большая любовь. Впервые я там была в 90-х годах, и последний раз я посещала Крым три года назад. Там живет, действительно, очень дружественный народ, чувствуешь себя там как дома. Очень уникально видеть эти фотографии глазами Рифхата Якупова. Он передает такую чудесную картину [глазами] фотографа, который живет там», – поделилась впечатлениями председатель Союза фотографов РТ Виктория Шигапова.
Благодаря Рифхату Якупову навсегда остались зафиксированы общественно-политические и культурные процессы возрождения крымских татар. Выставка «Вкус Родины», прошедшая в Симферополе в 2024 году, к юбилею фотографа, стала знаковым событием в культурной жизни региона и привлекла большое количество зрителей.
В России 18 марта отмечается День воссоединения Крыма с РФ. К одиннадцатилетию присоединения полуострова и было приурочено открытие выставки.