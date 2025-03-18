Крымские татары в объективе Рифхата Якупова: фотохудожник представил выставку в Казани

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 18 марта, в Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка работ фотографа Рифхата Якупова под названием «Крым. Риф Якупов». Экспозиция включает 25 фотографий мастера, посвященных возвращению крымских татар на их историческую родину.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Чувствуется, что здесь собрались люди, которые близки по духу и по своим мыслям. В первую очередь это, конечно же, наши замечательные фотохудожники. Наш Союз фотографов двигается вперед, он не стоит на месте. Я искренне желаю, чтобы у них в будущем было больше энергии для развития этого замечательного искусства – искусства момента и мига. Я думаю, оно должно присутствовать в душе и сердце каждого человека!» – заявил на открытии выставки заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Рифхат Якупов – фотохудожник, чье творчество внесло значительный вклад в сохранение и популяризацию истории и культурного наследия крымских татар. Его работы, отличающиеся глубоким пониманием и тонким отражением национального колорита и менталитета, являются ценным документом, летописью долгожданного возвращения высланных Сталиным крымских татар на свою Родину.

«Я вообще никогда не думал, что когда-нибудь уеду из Казани, но меня очень увлекла тема крымских татар. А случилось это так, что однажды, на мои снимки, которые вы видите сегодня, обратили внимание западные журналисты. Меня в числе многих других советских фотографов пригласили в турне для проведения мастер-классов в фотошколах Швеции. Я рассказывал иностранцам о многообразии народов России, объяснял, кто такие татары и что значат мои снимки. В Швеции один человек предложил мне показать весь широкий диапазон татарского народа. И первыми, к кому я поехал, были крымские татары. До того, как переехать в Крым, я пять раз туда приезжал сам, по зову сердца. Крымские татары – это одна из ветвей огромного татарского народа. Я думаю, что это лучшая часть Крыма. Каждый кадр для меня дорог, я могу часами рассказывать историю каждой своей фотографии», – поделился с «Татар-информом» историей своих снимков заслуженный деятель искусств РТ Рифхат Якупов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Рифхат Гусманович Якупов родился 29 июля 1944 года в Ижевске. В 1967 году окончил отделение журналистики историко-филологического факультета Казанского государственного университета имени В. И. Ленина.

На протяжении многих лет в этнографических экспедициях Якупов снимал различные этнические группы татар: казанских, астраханских, крымских, сибирских, польских и мишар. Даже в 1980-е годы, когда жанр этнографических зарисовок приобрел широкую популярность у фотографов, Якупов сумел сохранить внимание к своим работам, выразив в них глубоко личный подход к фиксации деталей традиционного деревенского быта.

Встречал гостей на выставке сам Якупов, предлагая каждому вошедшему чашечку кофе. «У крымских татар кофе – главной напиток. Ни в одной стране не пьют столько кофе, как в Крыму пьют крымские татары», – объяснил он.

«Не секрет, что Рифхат настолько много времени отдал этой теме, что раскрыл ее во всех ипостасях. Какую только сторону нашей страны мы бы ни захотели увидеть – везде мы видим татар, начиная от Астрахани и заканчивая Сибирью. Действительно, Рифхат создал богатейший фонд и редчайший по исследованию татар в России. Он действительно написал летописи по крымским татарам! У каждой фотографии здесь есть история, здесь также много знакомых лиц, знакомых историй», – констатировала директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева.

Значительной главой в творчестве Якупова стал крымский период его жизни. Приобретя участок и построив дом на полуострове, фотограф жил и работал здесь в 1992–1998 годах. В 1995 году по заказу миссии ООН Якупов снимал репортажи о возвращении на родину представителей депортированных в 1941, 1942 и 1944 годах народов: крымских татар, греков, болгар, немцев, армян. Якупов с подлинным гуманизмом запечатлевал сцены из жизни обычных людей, воссоединившихся с родной землей.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Директор музея также рассказала гостям мероприятия, что десять лет назад была организована выставка с участием самих крымских татар. Они привезли с собой живописные полотна, фотографии и даже музыку. По ее словам, это была очень теплая встреча с представителями народа, который всегда рад делиться своим творчеством и радостью возвращения на родную землю.

«Для нас огромная честь учиться у таких мастеров, как Рифхат Гусманович. Что касаемо Крыма, это моя большая любовь. Впервые я там была в 90-х годах, и последний раз я посещала Крым три года назад. Там живет, действительно, очень дружественный народ, чувствуешь себя там как дома. Очень уникально видеть эти фотографии глазами Рифхата Якупова. Он передает такую чудесную картину [глазами] фотографа, который живет там», – поделилась впечатлениями председатель Союза фотографов РТ Виктория Шигапова.

Благодаря Рифхату Якупову навсегда остались зафиксированы общественно-политические и культурные процессы возрождения крымских татар. Выставка «Вкус Родины», прошедшая в Симферополе в 2024 году, к юбилею фотографа, стала знаковым событием в культурной жизни региона и привлекла большое количество зрителей.

В России 18 марта отмечается День воссоединения Крыма с РФ. К одиннадцатилетию присоединения полуострова и было приурочено открытие выставки.