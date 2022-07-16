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Ру Тат
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Экономика
16 июля 2022  21:10

Крымские порты могут использовать для белорусского экспорта

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Заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что крымские порты могут использоваться для экспорта белорусских товаров.

По словам функционера, в страны Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии, и в Турцию, где востребованы товары из России и Беларуси, доставку удобно организовать через порты Крыма. Это лишний раз послужит импортозамещению.

Подписать соглашение о данном виде сотрудничества с Витебской областью дружественного государства планируется осенью.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Беларусь вместе преодолевают испытания и отстаивают свои интересы, о чем сообщал «Татар-информ».

 

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