Крымские порты могут использовать для белорусского экспорта

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что крымские порты могут использоваться для экспорта белорусских товаров.

По словам функционера, в страны Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии, и в Турцию, где востребованы товары из России и Беларуси, доставку удобно организовать через порты Крыма. Это лишний раз послужит импортозамещению.

Подписать соглашение о данном виде сотрудничества с Витебской областью дружественного государства планируется осенью.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Беларусь вместе преодолевают испытания и отстаивают свои интересы, о чем сообщал «Татар-информ».