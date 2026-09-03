Крымчанин задержан за передачу Украине данных о движении правительственных авто

Жителя Крыма задержали за сбор и передачу данных о перемещении правительственных авто Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«Моими задачами были передача и сбор информации о военнослужащих РФ, принимающих участие в спецоперации, передвижении военной техники, расположении воинских частей, а также передвижениях правительственных автомобилей по территории Республики Крым. Также была поставлена задача выявить слабые места в военных госпиталях», – рассказал сам задержанный оперативникам.

Все данные передавались сотрудникам украинских спецслужб на регулярной основе. Шпиона задержали, когда он готовил теракт в одном из медучреждений Минобороны.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину взяли под стражу.