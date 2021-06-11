Крымчане – граждане Украины – смогут занимать государственные и муниципальные должности

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий жителям Крыма право занимать государственные и муниципальные должности, даже в тех случаях, если они не смогли выйти из гражданства Украины по причинам, которые не зависят от них. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Действующая российская Конституция содержит запрет на замещение некоторых должностей при наличии иностранного гражданства или вида на жительства за рубежом. У проживающих в Крыму и Севастополе возникают некоторые трудности с оформлением отказа от украинского гражданства.

Согласно новому федеральному закону, если они подают заявление в МВД о нежелании быть гражданами Украины и не имеют гражданства другого иностранного государства, то они признаются гражданами без иностранного гражданства и будут вправе занимать государственные и муниципальные должности.

Лица, получившие российское гражданство до 18 марта 2014 года, должны подтвердить факт проживания на территории Крыма или Севастополя на постоянной основе на момент присоединения этих территорий к составу РФ.

Документ предусматривает возможность для людей, которые на тот момент были несовершеннолетними детьми крымчан, включая усыновленных или удочеренных, и находились за пределами Крыма и Севастополя на день принятия в состав РФ, по достижении 18 лет подать заявление на выход из украинского гражданства.