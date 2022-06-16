Крым запустит железнодорожное сообщение с освобожденными южными регионами Украины

С 1 июля между Крымом и освобожденными южными регионами Украины в тестовом режиме запустят железнодорожное пассажирское сообщение. Об этом РИА Новости заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Подвижной состав предоставят наши российские федеральные органы — это тепловозы и вагоны. Подвижного состава более чем достаточно и грузового, и пассажирского», — сказал он, добавив, что никаких технических препятствий этому больше нет.

Аксенов рассказал, что 200 человек в Херсоне уже были приняты на работу на железной дороге, а в Мелитополе практически укоплектовали весь штат сотрудников.

Херсонская область и приазовская часть Запорожской области были взяты под контроль Вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, объявленной 24 февраля Президентом России Владимиром Путиным.