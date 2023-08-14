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Руc Тат
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Происшествия 14 августа 2023 09:38

Крым просит ужесточить ответственность за публикацию фото и видео работы военных объектов

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Крым на федеральном уровне инициирует изменения в законы для ужесточения ответственности за распространение кадров работы военных объектов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Ответственность будет ужесточена за распространение фото и видео расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом, отметил Аксенов. По мнению главы Крыма, тех, кто распространяет подобные материалы следует считать пособниками врага, вне зависимости от мотивов.

«Еще раз призываю всех проявлять ответственность и помнить о последствиях необдуманных поступков», – дополнил он в сообщении.

#Крым #законодательная инициатива
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