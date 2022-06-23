Крым продолжит добычу газа в Черном море несмотря на атаку ВСУ

Разработка газовых месторождений в Черном море продолжится несмотря на атаку Вооруженных сил Украины на буровые вышки «Черноморнефтегаза». Об этом РИА Новости заявил постпред республики при Президенте РФ Георгий Мурадов.

Месторождения газа являются источником энергоресурсов, необходимых для полуострова и российской экономики в целом, подчеркнул Мурадов. «Но главное, что Россия не позволит посягать на жизни жителей российского Крыма», — добавил он.

20 июня ВСУ нанесли удары по трем буровым платформам «Черноморнефтегаза». В этот момент на вышках находились 109 человек, трое были ранены, еще семь человек объявлены пропавшими без вести. В Минобороны РФ заявляли, что в результате атаки на одной из платформ начался сильный пожар, появилась угроза экологической катастрофы.

Украинские военные неоднократно наносили удары по приграничным территориям РФ. В ряде регионов по этой причине введен «желтый» (повышенный) уровень террористической угрозы. На сегодняшний день он действует в Курской, Белгородской, Брянской, некоторых районах Воронежской области, Крыма и Краснодарского края.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.