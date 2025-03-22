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Общество 22 марта 2025 10:22

Крым получит 770 млн рублей на восстановление берегоукрепительных сооружений

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 770 млн рублей на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму. Средства поступят из резервного фонда правительства, сообщает ТАСС.

Финансирование направят на восстановление сооружений на территории санаториев «Россия», «Кацивели» и «Кичкине». Эти объекты, ранее находившиеся в федеральной собственности, были переданы Крыму в ноябре 2024 года и требуют ремонта.

Решение о выделении средств было рассмотрено и одобрено на заседании правительства 19 марта.

#Михаил Мишустин #Крым #капитальный ремонт #финансирование
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