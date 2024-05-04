Крым подвергся атаке с использованием дальнобойных американских ракет ATACMS

По данным Минобороны РФ, ночью была предотвращена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку на объекты в Российской Федерации с использованием ракет.

Четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, выпущенные ВСУ, были сбиты средствами ПВО России над Крымом.