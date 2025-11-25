«Крым нужно видеть своими глазами»: помощник главы Крыма подчеркнула уникальность региона

Крым – регион, в котором история ощущается во всем, и именно это делает его особенно привлекательным для путешественников. Таким мнением с телеканалом «Крым 24» поделилась помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

Она отметила, что главная причина приезжать на полуостров – возможность увидеть, как история создается буквально на глазах современных поколений. По словам Курлаевой, туристам стоит ехать в Крым именно за этим ощущением сопричастности.

Она добавила, что многие до сих пор воспринимают полуостров через призму советского прошлого и ограничивают его несколькими привычными образами. Между тем сегодня Крым предоставляет гораздо более широкий спектр возможностей для отдыха и изучения культуры.

Курлаева подчеркнула, что важно общаться с местными жителями, чтобы прочувствовать глубину происходящих изменений. Это, по ее мнению, позволяет сохранить живое понимание исторического пути региона и передать его будущим поколениям.