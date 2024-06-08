В Крыму национализируют квартиру украинского олигарха Хомутынника

Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости на ПМЭФ сообщил о новом пакете национализации активов украинских олигархов.

В список вошла квартира, принадлежащая родственникам политика и олигарха Виталия Хомутынника, проживающего по соседству с ранее национализированной недвижимостью семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.

Помимо этого, под национализацию попадает крупный парк-отель «Порто Маре» в Алуште и ряд других объектов, принадлежащих «украинским соседям Зеленского в Ливадии». Константинов подчеркнул, что большая часть работы по выявлению и национализации наиболее крупных активов украинских олигархов в Крыму уже завершена.

Процесс национализации имущества украинских политиков и олигархов, совершающих недружественные действия в отношении России, начался осенью 2022 года. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что средства от продажи этого имущества будут направлены на нужды участников специальной военной операции.