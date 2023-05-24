Крым национализирует квартиру Зеленского и имущество украинских олигархов

В Крыму продолжается национализация имущества украинских граждан. В ближайшее время в собственность республики перейдет еще ряд объектов, в их числе – квартира украинского лидера Владимира Зеленского, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

«Сегодня на сессию идет очередная партия имущества: крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартира <…> Зеленского и прочее имущество всех, способствующих террористическому режиму на Украине. Поэтому, как и обещал, в российском Крыму враги России зарабатывать не будут, без вариантов», – сказал Аксенов на видеокомментарии в своем телеграм-канале.

В том числе в собственность республики переходит здание в Симферополе, которое принадлежало запрещенному в России экстремистскому «меджлису».

Напомним, в октябре прошлого года он сообщил о национализации таких компаний, как ООО «РусЛайн Ко», АО «Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия"», ОАО «Судостроительный завод "Залив"» и других.

Предложение национализировать украинские активы впервые прозвучало в Госдуме в июне прошлого года. Отмечалось, что в первую очередь необходимо национализировать имущество украинских чиновников на территории ДНР и ЛНР, чтобы затем использовать эти средства на помощь потерпевшим жителям.