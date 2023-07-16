«Крым на Волге»: все получится, если не распыляться

Важнейшее преимущество в том, что в Татарстане сходятся крупные и средние реки. Протяженность Волги 3550 км, Камы – 2000 км

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Обзор на 30-60 км – «глазом ешь»

Больше 15 лет я пишу о туристических преимуществах Татарстана, но в данном случае не грех их повторить. Первое – это логистика. Есть удобные железнодорожные и автомобильные дороги (М7, Оренбургский тракт, ульяновская трасса, новая М12), есть международный аэропорт и достаточно крупные регионы поблизости, расположенные в пределах 200 км: Чебоксары, Йошкар-Ола и Ульяновск укладываются в трехчасовой прогон.

Другое важнейшее преимущество в том, что в Татарстане сходятся крупные и средние реки. Протяженность Волги 3550 км, Камы – 2000 км, Белой – 1400 км, Вятки – 800 км, плюс средние Черемшан, Меша, Казанка, Зай. Здесь устьевая часть Камы (или, по альтернативной географии, Волги), что означает, что здесь самая полноводная и глубокая часть реки. По территории республики пролегает 200 км побережья Волги. И какого побережья – с красивейшими Услонскими, Богородскими и Щучьими горами, сложенными известняком. Именно Волга связывает самые важные туристические объекты Татарстана – Казань, Болгар и Свияжск, а сейчас и Иннополис. То есть правая сторона нашей Волги представляет собой настоящую природную жемчужину. И основу для развития туризма.

Леонид Абрамов: «Главное туристическое преимущество Татарстана – это логистика» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вдоль Волги будет пролегать самая большая пешеходная тропа России – Волжская. Когда идешь по ней, красивейшие виды сменяются один за другим. Обзор на 30-60 км – релакс, глазом ешь. Как известно, бесконечно можно смотреть на огонь, воду, работающих людей, ну и на горы. А здесь горы и вода, два в одном (горы, конечно, сильно недотягивают до кавказских, но именно таково старинное русское название всхолмленных вдоль Волги участков). Когда попадаешь на правую сторону Волгу, оказываешься в другом мире. Там пиршество для глаз, там даже в безветренную погоду постоянно дует освежающий ветерок.

И ведь большинство волжских городов расположены на правой стороне Волги и смотрят на нее сверху вниз. На что смотришь, то и входит в твою кровь. И набережные у всех городов вдоль Волги, а в Казани – вдоль Казанки. То есть столица Татарстана – единственный волжский город, повернутый к Волге одним местом. И река со стороны города не читается, и, что характерно, город со стороны реки тоже. Так, узкая полоска строений. Чтобы Казань раскрылась во всей красе, надо подъехать вплотную к Кремлю в устье Казанки.

Вдоль Волги будет пролегать самая большая пешеходная тропа России – Волжская. Когда идешь по ней, красивейшие виды сменяются один за другим. Фото предоставлено Институтом развития городов Татарстана

И это особенность Казани, не особые мы волгари. Да, есть Волга, ну и ладно. Хотя Казань – настоящая волжская Венеция. В черте города пролегает 30 км волжского русла, около 10 км добавляют три Кабана, более 20 км – Казанка, плюс с добрый десяток ливневых, карстовых и проточных озер. То есть речной воды у нас как в Петербурге. Но, в отличие от последнего это преимущество мало эксплуатируется.

Именно Волга – самая главная туристическая жемчужина Татарстана. Автодорога от Казани до границ с Ульяновской областью по живописности потягается с Ля-Майен Корниш, соединяющей Монако и Ниццу. Самые красивые дороги в России – горные: Чуйский тракт на Алтае и Кисловодск – Джилы-Су (Ставропольский край и Кабардино-Балкария). Ну и наша речная вдоль Волги. Едешь, и Волга – кустодиевская красавица – поворачивается к тебе то одним, то другим боком. Глаз не отвести, холмы вдаль убегают, краски неописуемые, дорога серою ниткою вьется, то вниз ныряет, то вверх выскакивает, только за баранку держись, шофер.

«Нельзя распыляться, разбрасываясь по двум берегам Волги. Возводить все нужно именно на правом, самом живописном, где все устроила сама природа» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Потенциальные ошибки и удачи

Но от лирики перейдем к конкретике. Итак, мы собираемся делать Крым на Волге. Для этого нам нужны гостиницы, глэмпинги, кемпинги, кафе, рестораны, термы, бассейны. Последние – в связи с сезонностью и, увы и ах, загрязненностью Волги.

Прежде всего: нужно бить в одну точку. Нельзя распыляться, разбрасываясь по двум берегам Волги. Возводить все нужно именно на правом, самом живописном, где все устроила сама природа. Мы же говорим о Крыме, не так ли? А Крым – это яйлы (плоский участок горной местности, – прим. Т-и) и меандры (плавный изгиб русла реки, – прим. Т-и).

Левая сторона низменная, там есть леса, и это наши традиционные места отдыха от Зеленого Бора, Борового Матюшино и Светлой Поляны до Голубого Залива. Но они не эффектны. Как вы будете завлекать туда туриста?! А это внутренний турист, у которого такого добра и дома предостаточно. Не забываем – Волга 3550 км!

Сейчас говорят о посадке крупного спа-комплекса. Несколько раз меняли его месторасположение. Сначала для спа предложили... территорию КМПО – видимо, для того, чтобы туристы своими легкими нейтрализовали атмосферу промышленного Авиастроя. Потом Лаишево. С маринами, яхтингом, пирсами, Белыми горами и Зулейхой, что открывает глаза (деревня-декорация к сериалу «Зулейха открывает глаза», – прим. Т-и). Там, конечно, более скучный пейзаж, чем на правой стороне Волги. И это не Волга, а Кама. И это ошибка.

Правая сторона Волги – это наш Кемер, Белек и Лазурный берег. Свияжск, Введенка, Иннополис, Пустые и Набережные Моркваши, Услоны, Ташевка, Матюшино, Бахчисарай, Нариман, Шеланга, Теньки, Красновидово, Тенишево, Камское Устье, Сюкеево, Тетюши, Пролей Каши, Тарханы – вот они, главы книги правого берега. И здесь-то работы непочатый край. Не нужно размазывать энергию. Все лучшее в одном месте, а это немало – 200 км.

«Где именно на правой стороне располагать крупный спа-комплекс? Большой разницы нет, но лучше в Камском Устье» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Где именно на правой стороне располагать крупный спа-комплекс? Большой разницы нет, но лучше в Камском Устье. Там будет работать принцип синергии, когда одно подтягивает другое. И отдыхать приедут, и экскурсии закажут – в Камское Устье, Тетюши, Казань и Свияжск – и фото по соцсетям распространят. Туризм – это сарафанное радио, и лучший его глашатай – сама природа. А тут что получается? Это все равно что говорить о развитии Крыма и строить курорт в... Тамани.

Вторая потенциальная ошибка – памятники. Как конкурировать с крымскими Воронцовским, Ливадийским, Гагаринским дворцами, Никитским ботаническим садом? Наши уникальные усадьбы маркиза Паулуччи в Наримане и князя Гагарина в Теньках разваливаются. Старинные деревянные дома с корабельной резью, которым по 150 и более лет, в Нижнем Услоне, Шеланге, Теньках и других местах еле дышат. Сделали инфраструктуру на Юрьевских пещерах – уже хорошо, но не знаем пока, как сделать пещеры полноценным объектом. В общем, что показывать будем? Здесь конь не валялся. А без памятников никакой туризм не попрет. Туризм – многокомпонентная и многовекторная штука, здесь нет мелочей.

Третье. Должна быть очень интересная вписанность в ландшафт. Над этим надо думать. Брать не объемами, а красотой. Заниматься ландшафтной архитектурой. Виды – наше всё. Засаживать где нужно крушиной, рябиной, боярышником. Вместо южных кипарисов сгодятся туи и пирамидальные тополя. Это придает красок и обыгрывает образ. Отличный Императорский питомник – лучший ландшафтный дизайн в республике. Это сказка 1000 и одной ночи. Искусственные острова, между ними мостики, заводи, сотни видов декоративных растений. Мы умеем! Не забывать о берегоукреплении и эрозии оврагов. В северных районах республики Министерство лесного хозяйства накопило большой опыт в противоэрозийных работах на балочных системах. Плюс обыгрывать овраги (а они здесь двухсотметровые) можно навесными мостами и акведуками. Создадим сказку своими руками.

«Должна быть очень интересная вписанность в ландшафт. Над этим надо думать. Брать не объемами, а красотой. Заниматься ландшафтной архитектурой. Виды – наше всё» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Четвертое. Местное население и специалитеты. Туристам важно понять, в чем специфика и важность места, его «мон». А здесь он волжский и рыбный. Рыба у нас пресноводная. Густера, красноперка, судак – он бескостный и сейчас король средь рыб, лещ, чехонь. Вяленая рыба, копченая, уха наваристая – ух как ее делают в Тетюшах в рыбацком музее, ум отъешь! Когда-то 6-метровых белуг ловили и до Куйбышевского водохранилища, метровые осетры были не редкость, с Каспия поднимались к нам на икромет. Еще стерлядь – она краснокнижная, но есть крутой проект в лаишевском селе Бима, где стерлядь разводят на заводе. Такой же нужен на правом берегу Волги. Тебе ее выловили, тут же сварили уху, и ты тут же набрал чемодан рыбных специалитетов. В самом Камском Устье и в прилегающих селах есть уже с десяток хороших рыбных баз, а еще хорошо бы здесь было с десяток частных рыбоводных хозяйств. Был такой проект в Красновидово, но его свернули.

Кафе с разборными пирогами, рыбниками, кулебяками и расстегаями, гусиные, утиные, овцеводческие хозяйства и конефермы с катыками, гусями вялеными, казылыками, яблоневые сады с соками и фотосессией, кальвадосами и сидрами, гончарные мастерские, фольклорные фестивали – День рыбака в Камском Устье и Тетюшах, Яблочный спас в Красновидово, День кедра в Антоновке (там живут экопоселенцы из крупных городов, а это движение развито во всем мире), Троица в Матюшино, музыкальный фестиваль Салиха Сайдашева в Кзыл-Байраке… Можно организовать в Камском Устье пленэр Баки Урманче (он родился не так далеко, в деревне Черки-Гришино ныне Буинского района, а детство провел совсем близко – в Малых Салтыках) или театральный фестиваль, как в Авиньоне, ведь родина Туфана Миннуллина – деревня Большое Мереткозино. Волга наполняет сердца и заставляет их петь. И является родиной для всех наших народов – татар, русских, чуваш, мордвы, марийцев.

«Волга когда-то славилась самыми большими яблоневыми садами в России. На сотни километров уходили они от Казани» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Возродить волжский Мичуринск под соусом туризма

И напоследок. Волга когда-то славилась самыми большими яблоневыми садами в России. На сотни километров уходили они от Казани. Все началось со светлейшего князя Сергея Гагарина, который купил крупную вотчину в Теньках у Нарышкиных. Купил он ее в 1808 году и заложил здесь первый сад на Волге. И благодаря местному микроклимату сад дал отличный урожай. И понеслось. К концу XIX века на Теньки приходилось более миллиона яблонь – каждая третья яблоня Казанской губернии росла здесь. Яблоневый рай на Волге. Все было в белой кипени весной. Ни куска брошенной земли, все буераки и неудобья были засажены яблонями.

Мода распространилась вверх и вниз по Волге: матюшинские, монастырские, сюкеевские, шелангинские, услонские, богородские сады. В советские годы множество совхозных садов давили соки, делали джемы, варенье, вино. Именно на базе Теньковской вотчины Гагарина сто лет назад начинался наш НИИ сельского хозяйства, и изначально он занимался косточковыми, были защищены десятки диссертаций и выведены десятки сортов вишен, слив, яблонь, груш. Наш волжский Мичуринск.

«Эстетика и красота – важная часть туризма. Яблони, цветущие белыми и розовыми цветами, войлочные вишни и японская сакура. Да здесь будет вся Россия!» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Зимой 1978-79 года жуткие 50-градусные морозы погубили яблоневые сады по всей Волге. А хорошо бы возродить их под соусом туризма. Это и любование – представляете утопающие в белой и розовой кипени сады на косогорах на десятки километров. Эстетика и красота – важная часть туризма. Яблони, цветущие белыми и розовыми цветами, войлочные вишни и японская сакура. Да здесь будет вся Россия! Семь лет назад парень Айрат из Ульяновска переехал в Камское Устье и занялся разведением винограда в промышленных масштабах – более 50 сортов. Ягоды не хуже, чем на Кавказе, в Средней Азии или Крыму. Честь ему и хвала.

В 2025 году запустят коммерческую автотрассу из Москвы. Сюда можно будет добраться за 6 часов. На субботу-воскресенье москвичи будут ездить в наш волжский Крым. Нам надо его обустраивать, без этого никуда. И я всем рекомендую съездить в Камское Устье и Тетюши. Недавно поля от Услона до Камского Устья засадили лавандой, рапсом и подсолнечником – просто вау. Это наш рай на земле.

Леонид Абрамов

Леонид Абрамов – краевед, экскурсовод. Автор нескольких десятков книг об интересных местах Татарстана, создатель 50 оригинальных туристических маршрутов.