«Крылья Советов» примут «Краснодар» в рамках 6 тура РПЛ

Фото: pfcks.ru

Сегодня самарские «Крылья Советов» встретятся на своем поле с действующими чемпионами, «Краснодаром», в матче 6-го тура российской Премьер-лиги.

После пяти туров «Крылья Советов» занимают 6-е место в таблице с 8 очками в активе. В прошлом туре «Крылья Советов» уступили «Ахмату» со счетом 1:3. До того команда проиграла «Сочи» (1:2) в Кубке России.

У «Краснодара» же продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже четыре матча подряд. В прошлом туре «быки» разгромили «Сочи» со счетом 5:1. До этого команда Мусаева нанесла разгромное поражение московскому «Динамо» (4:0) в Кубке России.После 5 туров в нынешнем сезоне РПЛ «быки» занимают второе место в таблице с 12 очками в активе, отставая от лидирующего «Локомотива» на 1 балл.

Матч стартует в 15:00 по московскому времени на самарском стадионе «Самара Арена».