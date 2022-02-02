«Крылья Советов» представили Ивана Игнатьева под трек Оксимирона

«Крылья Советов» представили игрока «Рубина» Ивана Игнатьева, перешедшего в самарский клуб на правах аренды, под трек Оксимирона «Кто убил Марка?». Ролик опубликован на странице команды в социальной сети Instagram.

Игнатьев перешел в «Рубин» из «Краснодара» в 2019 году и провел за казанцев 37 матчей, в которых отметился только тремя голами с пенальти. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона, затем самарцы могут выкупить контракт нападающего.