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Спорт
2 февраля 2022  14:37
Арсений Каримов

«Крылья Советов» представили Ивана Игнатьева под трек Оксимирона

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«Крылья Советов» представили игрока «Рубина» Ивана Игнатьева, перешедшего в самарский клуб на правах аренды, под трек Оксимирона «Кто убил Марка?». Ролик опубликован на странице команды в социальной сети Instagram.

Игнатьев перешел в «Рубин» из «Краснодара» в 2019 году и провел за казанцев 37 матчей, в которых отметился только тремя голами с пенальти. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона, затем самарцы могут выкупить контракт нападающего.

#Иван Игнатьев #фк рубин #фк крылья советов
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