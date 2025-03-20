news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
На главную ТИ-Спорт 20 марта 2025 16:12

«Крылья Советов» не отправят Игоря Осинькина в отставку

Читайте нас в
Телеграм
«Крылья Советов» не отправят Игоря Осинькина в отставку
Фото: pfcks.ru

Руководство «Крыльев Советов» на встрече с главным тренером команды Игорем Осинькиным решило не отправлять его в отставку. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.

При этом руководство самарской команды вело переговоры с Магомедом Адиевым и другими тренерами на замену Осинькину. Однако в руководстве все же решили его сохранить, сообщает источник.

Напомним, Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Он приводил команду к победе в ФНЛ в 2021 году.

В данный момент «Крылья» идут на 12-м месте в таблице РПЛ. В следующем матче самарцы сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 28 марта в 18:30 по мск.

#фк крылья советов #премьер-лига #спорт #футбол
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: как в Казани зарабатывали на нелегальных мигрантах

«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: как в Казани зарабатывали на нелегальных мигрантах

19 марта 2025
Продажи упали на четверть: авторынок России пережил один из худших месяцев за 10 лет

Продажи упали на четверть: авторынок России пережил один из худших месяцев за 10 лет

19 марта 2025