«Крылья Советов» не отправят Игоря Осинькина в отставку

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Руководство «Крыльев Советов» на встрече с главным тренером команды Игорем Осинькиным решило не отправлять его в отставку. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.

При этом руководство самарской команды вело переговоры с Магомедом Адиевым и другими тренерами на замену Осинькину. Однако в руководстве все же решили его сохранить, сообщает источник.

Напомним, Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Он приводил команду к победе в ФНЛ в 2021 году.

В данный момент «Крылья» идут на 12-м месте в таблице РПЛ. В следующем матче самарцы сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 28 марта в 18:30 по мск.