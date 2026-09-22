«Крылья Советов»: «Матч ТВ» принес извинения за высказывание Губерниева

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Самарский клуб «Крылья Советов» сообщил, что руководство «Матч ТВ» принесло официальные извинения за недопустимые высказывания комментатора Дмитрия Губерниева в адрес игроков команды. Об этом пресс-служба самарцев написала в своём телеграм-канале.

Конфликт возник после матча 2-го тура группового этапа Кубка России между «Крыльями Советов» и «Зенитом» (0:0, 3:5 по пенальти). В эфире программы «Все на Матч!» Губерниев резко раскритиковал поведение самарских футболистов, возмутившихся решением судьи остановить игру после столкновения защитников «Зенита». «Вы ведёте себя, как свиньи, на поле!» — заявил тогда комментатор .

Клуб направил официальное обращение руководству «Матч ТВ» и «Газпром-Медиа Холдинг» с требованием разобраться в ситуации и принести публичные извинения . При этом в Самаре подчёркивали, что ценят многолетнее сотрудничество с телеканалом .

Сам Губерниев категорически отказался извиняться, назвав свои слова «оценочным суждением» и заявив, что это «Крылья» должны извиняться «перед футболом, фэйр-плей и подрастающим поколением» . Он также предложил клубу жаловаться в «лигу сексуальных реформ» .

Ситуация зашла настолько далеко, что «Крылья Советов» были готовы обратиться в суд, если реакции от телеканала не последует . Теперь, по данным клуба, «Матч ТВ» принёс извинения, что фактически закрывает конфликт.