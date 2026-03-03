news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 3 марта 2026 13:50

«Крылья Советов» два месяца не выплачивают зарплату игрокам и тренерам

Читайте нас в
Телеграм
«Крылья Советов» два месяца не выплачивают зарплату игрокам и тренерам
Фото: pfcks.ru

Телеграм-канал Sport Baza передает, что «Крылья Советов» не выплачивают зарплату игрокам, тренерам и сотрудникам клуба на протяжении последних двух месяцев. Без зарплаты за январь и февраль также остались работники на базе самарского клуба.

По данным источника, причина задолженности кроется в том, что до «Крыльев» до сих пор не дошли бюджетные субсидии.

На данный момент в турнирной таблице РПЛ «Крылья Советов» занимают 13-е место.

#фк крылья советов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Закрытое небо Востока и отмена рейсов: в ОАЭ застряли до 3 тыс. туристов из Татарстана

Закрытое небо Востока и отмена рейсов: в ОАЭ застряли до 3 тыс. туристов из Татарстана

2 марта 2026
В Татарстане единороссы создали оргкомитет по проведению праймериз

В Татарстане единороссы создали оргкомитет по проведению праймериз

3 марта 2026