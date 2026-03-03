«Крылья Советов» два месяца не выплачивают зарплату игрокам и тренерам

Фото: pfcks.ru

Телеграм-канал Sport Baza передает, что «Крылья Советов» не выплачивают зарплату игрокам, тренерам и сотрудникам клуба на протяжении последних двух месяцев. Без зарплаты за январь и февраль также остались работники на базе самарского клуба.

По данным источника, причина задолженности кроется в том, что до «Крыльев» до сих пор не дошли бюджетные субсидии.

На данный момент в турнирной таблице РПЛ «Крылья Советов» занимают 13-е место.