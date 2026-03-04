«Крылья Советов» - апофеоз кризиса спорта в регионе: клуб снова попал в скандал с долгами

По данным телеграм-канала Sport Baza футбольный клуб «Крылья Советов» снова имеет трудности с выплатами зарплат игрокам, тренерам и персоналу клуба. Как прокомментировали этот инцидент представители «Крыльев Советов» и почему профессиональный спорт в Самарской области продолжает пребывать в упадке – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: pfcks.ru

«Долги перед футболистами будут закрыты до 15 марта»

Нестабильное финансовое положение «Крыльев Советов» - давно уже не новость для российского футбола. Ежегодно самарская команда попадает в скандал, связанный с задолженностями по зарплатам игрокам, тренерам и персоналу клуба. Вчера телеграм-канал Sport Baza официально сообщил, что «Крылья Советов» не платят зарплату футболистам вот уже два месяца. Последний раз игроки получали получку в январе 2026 года (причем, лишь в виде аванса).

В случае, если задолженность не будет погашена в ближайшее время, а срок ожидания превысит три месяца, потерпевшая сторона имеет законное право обратиться в Палату по разрешению споров РФС. Но, судя по всему, руководство самарской команды настроено не доводить напряженную ситуацию в клубе до критической точки. Как сообщил председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев «Спорт-Экспрессу», долги перед игроками будут погашены до 15 марта.

«Очень интересно в очередной раз наблюдать, как перед крайне важными играми люди пытаются расшатать ситуацию, оперируя данными, которые не соответствуют действительности. Перед Новым годом мы произвели все необходимые выплаты по зарплатам вперед. Мы понимаем действующую систему получения субсидий и прогнозировали вероятность отсутствия внебюджетных средств в необходимом объеме после закрытия долговых обязательств перед «РТ-Капитал»

А я напомню, что львиную долю долга мы выплатили из собственных средств и от реализации залогового имущества в виде «Дома Промышленности». Имеющаяся на сегодняшний день задолженность по зарплатам футболистам будет закрыта до 15 марта. Что касается сотрудников клуба, сотрудников базы, академии и Фонда поддержки развития футбола Самарской области, все получали и получают зарплаты по графику, так как выплаты производятся из внебюджетных источников», – сказал Яковлев.

В прошлом году «Крылья Советов» стояли на пороге ликвидации команды

«Крылья Советов» борются с долгами примерно с начала 2000-х годов. И к 2026 году самарская команда совершенно не может похвастаться тем, что прочно стоит на ногах. Наоборот, в последние годы клуб в буквальном смысле спасается от собственной ликвидации. В прошлом сезоне «Крылья Советов» были особенно близки к тому, чтобы прекратить существование.

В январе 2025 года «РТ-Капитал», дочерняя компания «Ростеха», подала иск к клубу с целью вернуть долг в размере 926 млн рублей. Для понимания – это примерно 40% от общего бюджета самарской команды.

С горем пополам в прошлом году «Крыльям» все же удалось погасить часть долга. Был продан Дом промышленности, находящийся в залоге, площадью 20 тысяч квадратных метров. Некоторые средства собрали даже неравнодушные болельщики команды. В общей сложности, «РТ-Капитал» в конце 2025 года получил от «Крыльев» около 535 млн рублей. Актуальный долг команды составляет приблизительно 391 млн рублей.

Понятно, что в условиях финансовой ямы самарскому клубу объективно сложно решать спортивные задачи в чемпионате. После 19 туров «Крыльям Советов» удается находиться в зоне стыковых матчей. Но есть ощущение, что в случае вылета в Первую лигу, волжанам будет крайне непросто вернуться в элиту российского футбола. Бюджет на сезон будет распределен и скорее всего все силы уйдут на погашение оставшейся части долга, чем на комплектование боеспособной команды, способной бороться за выход в РПЛ.

Весь самарский спорт переживает тяжелые времена. Футбол – не исключение.

В начале нулевых «Крылья Советов» планировали стать амбициозным проектом, способным как минимум бороться за топ-5 в чемпионате. «Рубин» исторически для самарцев – принципиальный соперник, который является раздражителем не только на футбольном поле, но и в вопросе амбиций.

Когда к власти в Самарской области пришел губернатор Вячеслав Федорищев, он был решительно настроен навести порядок в региональном спорте. Чиновник много выступал с резонансными выступлениями, обличал коррупцию в местном спорте и предлагал новое развитие профессиональных клубов. Фактически все идеи Федорищева свелись к тому, что команды стали жить на минимальные средства – никаких иностранцев, только местные воспитанники.

Задумки губернатора были пропитаны утопией, пафосом и патетикой. Но на деле все профессиональные команды Самарской области столкнулись с чрезвычайными трудностями. Баскетбольный клуб «Самара» занимает последнее место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, не имея малейших перспектив выйти в плей-офф с учетом откровенно слабого состава. Хоккейный клуб «Лада», хоть и получивший достойное финансирование от «Полипласта», прозябает сейчас на дне Западной конференции в КХЛ. В мужской и женской Суперлиге по волейболу команд из Самарской области нет вообще.

Поэтому «Крылья Советов» – не единственный кризисный коллектив в регионе. Скорее он является вершиной апофеоза в аморфном самарском спорте. И когда он будет подниматься с колен в регионе, сказать очень тяжело.