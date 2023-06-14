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Крылья «Рубина»: кто из «птенцов» Андреева усилит Казань в РПЛ и при чем тут «Локо»
Через неделю в Российской Премьер-лиге откроется трансферное окно. Вернувшийся в элиту «Рубин» еще не совершил ни одного трансфера на вход, но работа по комплектации состава в самом разгаре. Одним из источников усиления будут «Крылья Советов». Кто из самарских клиентов агента Павла Андреева может переехать в Казань – в материале «ТИ-Спорт».
Андреев не прилетал в Казань?
Новость о потенциальном сотрудничестве «Рубина» с агентом Павлом Андреевым уже ни для кого не секрет. Один из главных функционеров нашего футбола после трех лет партнерства с «Крыльями Советов» и вывода местной команды в Премьер-лигу обратил свой взор на другие, более перспективные проекты.
Главный из них, конечно же, не «Рубин». В зимнее трансферное окно «Локомотив» провернул в Самаре громкие сделки. Москвичи приобрели Сергея Пиняева и Максима Глушенкова – главных талантов «Крыльев». При этом, как стало известно «ТИ-Спорт», на подходе еще один, не менее громкий переход в Черкизово.
Вкупе с огромным количеством слухов о сотрудничестве двух больших организаций становится очевидно, что все это – звенья одной цепи. Официально об этом никто, конечно, не скажет, и директор «железнодорожников» Дмитрий Ульянов продолжит опровергать влияние Андреева на трансферную политику «Локо». Но всем очевидно, откуда дует ветер.
Но при чем здесь «Рубин»? Дело в том, что клиентами Андреева являются чуть ли не все самые талантливые российские футболисты, поэтому точечное сотрудничество с агентом – выгоднейшая история для любого клуба. «Локомотив» в силу своего авторитета не стал «второй Самарой», отдав монополию одному агенту, а забрал себе лишь тех, кто нужен. Но в тех же «Крыльях» играет еще минимум 11 россиян.
И как раз тут на горизонте показался «Рубин». Старое-новое руководство казанцев хорошо знакомо с агентом, потому договориться о переходе в клуб двух-трех игроков – вопрос вполне решаемый. Ряд СМИ уже сообщали, что в начале июня Андреев прилетал в Казань. Источники «ТИ-Спорт» сообщают, что приезд агента в столицу Татарстана маловероятен. Сейчас подобные переговоры решаются дистанционно.
Ломаев близок к «Рубину»
При этом диалог по потенциальным трансферам между сторонами абсолютно точно был. Более того, одни из переговоров находятся в самой что ни на есть продвинутой стадии. Речь о голкипере «Крыльев Советов» Иване Ломаеве. Из всех «птенцов» Андреева ближе всего к «Рубину» именно 24-летний вратарь.
По окончании сезона появлялась информация, что в Премьер-лиге казанцы сделают ставку на Юрия Дюпина. Судя по всему, это не совсем так. Вероятно, в «Рубине» планируют собрать тандем из двух относительно равнозначных вратарей с прицелом на молодой возраст Ивана. В таком случае очень зыбкими кажутся перспективы 36-летнего Александра Беленова, отыгравшего за «Рубин» в минувшем сезоне всего 4 матча.
Что до Ломаева, которому не нашлось места в нынешнем «Локомотиве», то в прошлом розыгрыше РПЛ в 22 матчах он пропустил 35 голов – 1.59 в среднем за игру. Если сравнивать с Дюпиным позапрошлогоднего образца Премьер-лиги, то тогда Юрий пропускал 1.86 мячей в среднем за матч.
Ежов и Горшков – 50/50
Весьма спорная ситуация с трансферами Романа Ежова и Юрия Горшкова. Интерес со стороны «Рубина» как был, так и остается. Источник отмечает возможность переезда игроков в Казань, как 50 на 50.
С недавнего времени помимо «рубиновых» в гонку за игроков намерены вступить и другие клубы. В том числе «Локомотив», который до сих не принял окончательного решения. Да, в Черкизово рынок молодых российских талантов перегрет и без того, но, как минимум, всегда есть возможность отдать игроков в аренду.
Для «Рубина» же, у которого стоит острый дефицит фланговых игроков, переход обоих футболистов пришелся бы как нельзя кстати. В особенности Горшкова, способного закрыть левую бровку после ухода Ильи Самошникова.
К тому же ряд СМИ сообщает о возможном уходе из «Рубина» Эльмира Набиуллина. По информации источников, контракт с одним из самых ярких воспитанников клуба в новейшей истории продлен не будет. Все это говорит о том, что позиции латералей в Казани нуждаются в экстренном усилении.
Солдатенков – в «Локомотиве»
Еще одно теоретическое усиление из Самары прошло мимо «Рубина». Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков перейдет в «Локомотив». По нашей информации, московский клуб уже достиг договоренностей по переходу 26-летнего центрального защитника.
Кейс Солдатенкова – пример, когда «Локо» по итогу смог забрать себе то, что хотел. Хотя по имеющейся информации, интерес к футболисту проявлял не только «Рубин». Солдатенков, оценивающийся в 2.5 млн евро, на бумаге является главным активом «Крыльев», но не факт, что за его трансфер самарский клуб получит хоть что-то.
«Рубин» же здесь и сейчас идет в новый сезон с не очень опытной для Премьер-лиги обороной. Единственным оплотом стабильности в защите Рашида Рахимова пока выглядит лишь 35-летний Александр Мартынович. Остальные пять номинальных центрдефов суммарно провели на аналично высоком уровне не больше 70 матчей.
Да, за всю весну эта оборона пропустила в Первой лиге всего 5 голов, но в РПЛ уровень сопротивления, особенно в нападении, на порядок выше. Однако, как уже отмечалось выше, трансферное окно в России даже не открылось. А это значит, что у руководства казанского клуба есть еще целых три месяца для того, чтобы исправить ситуацию посредством активности на рынке.
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