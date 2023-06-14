Крылья «Рубина»: кто из «птенцов» Андреева усилит Казань в РПЛ и при чем тут «Локо»

Вернувшийся в РПЛ «Рубин» еще не совершил ни одного трансфера на вход

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Андреев не прилетал в Казань?

Новость о потенциальном сотрудничестве «Рубина» с агентом Павлом Андреевым уже ни для кого не секрет. Один из главных функционеров нашего футбола после трех лет партнерства с «Крыльями Советов» и вывода местной команды в Премьер-лигу обратил свой взор на другие, более перспективные проекты.

Главный из них, конечно же, не «Рубин». В зимнее трансферное окно «Локомотив» провернул в Самаре громкие сделки. Москвичи приобрели Сергея Пиняева и Максима Глушенкова – главных талантов «Крыльев». При этом, как стало известно «ТИ-Спорт», на подходе еще один, не менее громкий переход в Черкизово.

Вкупе с огромным количеством слухов о сотрудничестве двух больших организаций становится очевидно, что все это – звенья одной цепи. Официально об этом никто, конечно, не скажет, и директор «железнодорожников» Дмитрий Ульянов продолжит опровергать влияние Андреева на трансферную политику «Локо». Но всем очевидно, откуда дует ветер.

Клиентами Павла Андреева являются чуть ли не все самые талантливые российские футболисты Фото: ФК «Спартак»

Но при чем здесь «Рубин»? Дело в том, что клиентами Андреева являются чуть ли не все самые талантливые российские футболисты, поэтому точечное сотрудничество с агентом – выгоднейшая история для любого клуба. «Локомотив» в силу своего авторитета не стал «второй Самарой», отдав монополию одному агенту, а забрал себе лишь тех, кто нужен. Но в тех же «Крыльях» играет еще минимум 11 россиян.

И как раз тут на горизонте показался «Рубин». Старое-новое руководство казанцев хорошо знакомо с агентом, потому договориться о переходе в клуб двух-трех игроков – вопрос вполне решаемый. Ряд СМИ уже сообщали, что в начале июня Андреев прилетал в Казань. Источники «ТИ-Спорт» сообщают, что приезд агента в столицу Татарстана маловероятен. Сейчас подобные переговоры решаются дистанционно.

Иван Ломаев, 24-летний голкипер «Крыльев Советов», ближе всего к «Рубину» Фото: pfcks.ru

Ломаев близок к «Рубину»

При этом диалог по потенциальным трансферам между сторонами абсолютно точно был. Более того, одни из переговоров находятся в самой что ни на есть продвинутой стадии. Речь о голкипере «Крыльев Советов» Иване Ломаеве. Из всех «птенцов» Андреева ближе всего к «Рубину» именно 24-летний вратарь.

По окончании сезона появлялась информация, что в Премьер-лиге казанцы сделают ставку на Юрия Дюпина. Судя по всему, это не совсем так. Вероятно, в «Рубине» планируют собрать тандем из двух относительно равнозначных вратарей с прицелом на молодой возраст Ивана. В таком случае очень зыбкими кажутся перспективы 36-летнего Александра Беленова, отыгравшего за «Рубин» в минувшем сезоне всего 4 матча.

Что до Ломаева, которому не нашлось места в нынешнем «Локомотиве», то в прошлом розыгрыше РПЛ в 22 матчах он пропустил 35 голов – 1.59 в среднем за игру. Если сравнивать с Дюпиным позапрошлогоднего образца Премьер-лиги, то тогда Юрий пропускал 1.86 мячей в среднем за матч.

Интерес со стороны «Рубина» к Роману Ежову как был, так и остается Фото: pfcks.ru

Ежов и Горшков – 50/50

Весьма спорная ситуация с трансферами Романа Ежова и Юрия Горшкова. Интерес со стороны «Рубина» как был, так и остается. Источник отмечает возможность переезда игроков в Казань, как 50 на 50.

С недавнего времени помимо «рубиновых» в гонку за игроков намерены вступить и другие клубы. В том числе «Локомотив», который до сих не принял окончательного решения. Да, в Черкизово рынок молодых российских талантов перегрет и без того, но, как минимум, всегда есть возможность отдать игроков в аренду.

Юрий Горшков способен закрыть левую бровку после ухода Ильи Самошникова Фото: pfcks.ru

Для «Рубина» же, у которого стоит острый дефицит фланговых игроков, переход обоих футболистов пришелся бы как нельзя кстати. В особенности Горшкова, способного закрыть левую бровку после ухода Ильи Самошникова.

К тому же ряд СМИ сообщает о возможном уходе из «Рубина» Эльмира Набиуллина. По информации источников, контракт с одним из самых ярких воспитанников клуба в новейшей истории продлен не будет. Все это говорит о том, что позиции латералей в Казани нуждаются в экстренном усилении.

Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков перейдет в «Локомотив» Фото: pfcks.ru

Солдатенков – в «Локомотиве»

Еще одно теоретическое усиление из Самары прошло мимо «Рубина». Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков перейдет в «Локомотив». По нашей информации, московский клуб уже достиг договоренностей по переходу 26-летнего центрального защитника.

Кейс Солдатенкова – пример, когда «Локо» по итогу смог забрать себе то, что хотел. Хотя по имеющейся информации, интерес к футболисту проявлял не только «Рубин». Солдатенков, оценивающийся в 2.5 млн евро, на бумаге является главным активом «Крыльев», но не факт, что за его трансфер самарский клуб получит хоть что-то.

Единственным оплотом стабильности в защите у «Рубина» пока выглядит лишь 35-летний Александр Мартынович Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Рубин» же здесь и сейчас идет в новый сезон с не очень опытной для Премьер-лиги обороной. Единственным оплотом стабильности в защите Рашида Рахимова пока выглядит лишь 35-летний Александр Мартынович. Остальные пять номинальных центрдефов суммарно провели на аналично высоком уровне не больше 70 матчей.

Да, за всю весну эта оборона пропустила в Первой лиге всего 5 голов, но в РПЛ уровень сопротивления, особенно в нападении, на порядок выше. Однако, как уже отмечалось выше, трансферное окно в России даже не открылось. А это значит, что у руководства казанского клуба есть еще целых три месяца для того, чтобы исправить ситуацию посредством активности на рынке.