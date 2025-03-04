Крылов будет перезапускать «Куньлунь» в КХЛ: зачем России содержать китайский клуб?

Информация, что экс-менеджер «Авангарда» Александр Крылов вскоре придет в «Куньлунь» на первый взгляд выглядит фантастической. Но если копнуть глубже, то сходится много пазлов. Не оправдавшийся проект необходимо перезапускать, а сам функционер имеет тесные связи с «СИБУРом», который якобы возьмется за эту перезагрузку. «ТИ-Спорт» разбирается.





Фото: hawk.ru

Крылов намекает, но не подтверждает свое возвращение в хоккей

В выходные хоккейный инсайдер Алексей Шевченко «влетел с двух ног» с информацией, что бывший председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов вот-вот вернется к работе в КХЛ.

«Александр Крылов возвращается в КХЛ. Он будет руководить китайским «Куньлунь». Денег много», – написал журналист.

Напомним, функционер покинул омский клуб в мае 2023 года, заявив, что намерен сосредоточиться на своих бизнес-проектах. Накануне Крылова уже видели на московском матче «Авангарда» против «Спартака» (5:1), хотя ранее он пропадал из поля зрения на хоккейном попроще, не появляясь на хоккейных матчах.

Сам Александр Крылов уже прокомментировал слухи, где не подтвердил, но и не опроверг информацию, оставив пару поводов для размышления.

– Ничего об этом не знаю, но и опровергать не буду. Я сейчас занимаюсь своими проектами. Несколько из них связаны с Китаем. Из «Куньлуня» можно сделать очень сильную команду. И мне очевидно, что она должна играть в Китае. Учтите, что там нет лимита на легионеров.

– То есть вы все‑таки возглавите «Куньлунь»? Будет ли это в 2025 году?

– Ребята, я не хочу ничего загадывать. Увидим! – заявил Крылов «Матч ТВ».

Вариант с «Куньлунь Ред Стар» для самого Крылова на данный момент идеальный. Даже при условии, что в дальнейшем клуб вернется в Китай, на чем настаивает сам Крылов, на данный момент де-факто это подмосковная команда.

Фактически менеджер окажется ровно в той же ситуации, что и в бытность руководителем «Авангарда». Омский клуб тогда тоже выступал в Подмосковье по причине аварийного состояния прежней арены. После переезда в московский регион и под патронажем менеджера такого калибра «Авангард» быстро стал самым медийным клубом в Континентальной хоккейной лиге – близость к Москве открыла многие возможности. Интервью с хоккеистами на федеральном спортивном канале, постоянные трансляции и различные маркетинговые акции быстро привлекли внимание в «Авангарду» все внимание хоккейной общественности.

Фото: скрин youtube.com

Ко всему прочему «ястребы» тогда получили отличное финансовое обеспечение, чтобы закрывать не только медийные проекты, но и хорошенько укомплектовать состав. По некоторой информации, подобные условия Александр Крылов получит и в «Куньлуне».

Ряд инсайдеров и телеграм-каналов уже поспешили сообщить, что холдинг «СИБУР» якобы уже дал гарантии, что в будущем сезоне бюджет клуба повысят до 900 миллионов рублей. То есть, на уровне топ-команд КХЛ, под самым потолком зарплат.

Намеки: Александр Крылов близок к «СИБУР» и его владельцу, а также работает над проектами с Китаем

Впрочем, принимать всю информацию за чистую монету тоже пока рано. Существуют факты, которые играют как «за», так и «против» этой инсайдерской информации.

Во-первых, в своем комментарии Александр Крылов отметил, что сейчас занимается «своими проектами», в том числе и в Китае, словно намеренно оставляя «пасхалку». Это первый сошедшийся пазл.

Но есть одно «но». Все-таки, Александр Крылов приходил в «Авангард» в качестве топ-менеджера несколько другого нефтегазового подразделения, а именно компании «Газпромнефть» - генерального спонсора омского клуба.

В последние годы занимался продвижением продукции G-Drive (топливо нового поколения, реализующееся на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть»). В том числе и через спортивные проекты, как то – автоспортивный проект G-Drive Racing. Именно имя G-Drive сегодня носит новая арена «Авангарда», которую возводили под патронажем Крылова.

Однако, в послужном списке Александра Крылова уже давно фигурирует компания «СИБУР». С 2005 года он занимал должность заместителя руководителя дирекции по реализации в ООО «Сибур». Так что прошлое у Александра Владимировича с этой компанией имеется серьезное.

Ко всему прочему, 17% акций холдинга владеет председатель Совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко – человек с ленинградским прошлым, как и Александр Крылов. Тимченко, напомним, имеет непосредственное отношение к петербургскому ХК СКА, а также московскому «Спартаку».

Фото: ska.ru

При этом, необходимо отметить, что сам Крылов в своем последнем интервью «Матчу» и «РИА-Новостям» несколько раз подчеркнуто поблагодарил Тимченко за его вклад в развитие КХЛ.

«Самое главное, что случилось в КХЛ, - это потолок зарплат. Я был участником этого процесса. Геннадий Николаевич (Тимченко) сделал великое дело. В КХЛ десяток команд могут реально претендовать на Кубок Гагарина. Да, в связи с известными событиями снизился уровень, но жизнь продолжается, все вернется, появятся хорошие легионеры», - сказал Крылов РИА-Новостям.

Так что концы с концами и здесь вполне сходятся.

А является ли вообще «Куньлунь» китайским?

Однако остается в этом пазле один насущный и давно напрашивающийся вопрос: а какое место во всем этом процессе занимает Китай? И действительно ли «Куньлунь Ред Стар» остается китайским проектом?

Александр Крылов логично указывает, что такой клуб должен играть именно в Китае, откуда он перебрался в Россию еще в «ковидный» 2020 год. С тех пор о возвращении на «историческую родину» речь даже не поднимается. Что удивительно, ведь «Куньлунь Ред Стар» задумывался как большой проект, призванный развивать интерес к хоккею в огромной стране, а также стать базовой командой для китайской сборной на Олимпиаде 2022 года, которая проходила в китайской столице, Пекине.

В графе «руководство» на официальном сайте указано, что президентом клуба является Синъи Ван. Позицию исполнительного вице-президента и генерального менеджера занимает Николай Феоктистов. А оперативным директором является некий Янь Гун. При этом, руководители ни разу не появлялись в медийном пространстве КХЛ. Также, как и не были замечены на совете директоров КХЛ, где обычно собираются руководители клубов.

Складывается впечатление, что это ставленники свыше, которых поставили курировать проект, которых помимо своего предназначение популяризировать вид спорта в Китае был призван укрепить российско-китайские отношения в области спорта. Сближение России и КНР уже вовсю набирало обороты в «десятые» годы.

Крылов будет перезапускать изначально неудавшийся проект «Куньлунь Ред Стар»?

Напомним, о создании китайской команды в КХЛ заявили в марте 2016 года, а уже в июне он был включен в список участников КХЛ. 25 июня в Пекине в присутствии лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина был подписан соответствующий договор. Произошла спешная комплектация команды, и уже 1 сентября в Хабаровске команда провела свой первый официальный матч.

Однако, начались проблемы организационного характера. Во-первых, изначально планировалось, что команда будет базироваться в Пекине на большой арене «Леспортс-центр», но внезапно выяснилось, что у арены давно расписан график на будущий год, куда будет невозможно втиснуть регулярные хоккейные матчи. «Куньлунь» был вынужден перебраться в Шанхай, где выступал на небольшой арене.

Не провели в маркетинговом отделе «Куньлуня» и какой-то большой работы, чтобы завлечь на матчи зрителя. Так что к середине сезона в матче с «Нефтехимиком» «китайцы» побили антирекорд лиги. Тогда игру вживую посмотрели 550 зрителей. Команда периодически возвращалась в Пекин, а потом вновь выступала в Шанхае, что окончательно сказалось на интересе к команде – у нее просто не появилось постоянного болельщика.

В общем, проект дожил так до сезона 2019/2020, а когда грянули «коронавирусные» ограничения и границы стали закрываться, «Куньлунь» перебрался в Россию – в подмосковные Мытищи, заняв арену бывшего «Атланта». Но и тут продолжились проблемы с посещаемостью матчей команды. Так, в декабре 2022 года во время матча «драконов» в «Витязем» присутствовало всего 297 зрителей.

Фото: пресс-служба ХК «Куньлунь Ред Стар»

В нынешнем сезоне Николай Феоктистов объяснял, что проблемы с посещаемостью связаны с плохими результатами на домашней арене. Он признался, что в маркетинговом отделе даже предпринимали попытки привозить на игры китайских граждан на специально выделенных автобусах. Однако для китайцев игры, которые заканчиваются после 22 часов – слишком поздние.

Вот тут, похоже, и кроется загвоздка, почему именно Александр Крылов фигурирует в качестве человека, который будет заниматься «Куньлунем».

Во-первых, менеджер уже обозначил четкую позицию, что команда должна базироваться в Китае. Наверняка ему поручат серьезную операцию по возвращению команды обратно в Поднебесную, но сделать это предстоит уже по уму.

Фото: Фото: пресс-служба ХК «Куньлунь Ред Стар»

«Выйди и зайти нормально» - как говорили раньше учителя в школах. Примерно этим будет заниматься Александр Владимирович в случае прихода в «Ред Стар». В «Авангарде» он показал себя как топ-менеджер, способный из кризисной сибирской команды сделать команду-звезду, которую обсуждают все.

Естественно, желание холдинга «СИБУР» (если информация соответствует действительности) - это не меценатство, а политическая воля людей в больших кабинетах, которые решили перезагрузить запылившийся и плохо функционирующий проект. Сотрудничество с КНР с 2016 года стало еще более всеобъемлющим, так что Геннадий Тимченко нашел наиболее подходящую кандидатуру, дабы дать «Куньлуню» вторую жизнь.

Но где в этом уравнении китайское участие? Возможно мы узнаем позже, после официального перезапуска проекта.



Фото на анонсе материала: hawk.ru