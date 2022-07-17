Кряшенские подворья и шалаш любви: как в Мамадышском районе РТ отметили «Питрау»

Один из главных кряшенских праздников «Питрау» отгуляли накануне в селе Зюри Мамадышского района Татарстана. На национальных подворьях готовились пышные оладьи, звучали традиционные фольклорные песни, шалаш влюбленных соединял одинокие сердца, а ярмарка мастеров удивляла гостей обилием уникальных изделий народного промысла.

«Праздник "Питрау", возрожденный более двух десятилетий назад, стал близким сердцу каждого жителя республики и общекультурным достоянием многонационального народа. Из религиозного праздника, посвященного святым апостолам Петру и Павлу, он стал по-настоящему современным праздником дружбы. Пусть праздник подарит всем нам незабываемые впечатления и яркие эмоции», — поздравил участников праздника Глава Мамадышского муниципального района Анатолий Иванов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Традиционно в кряшенской культуре «Питрау» отмечается 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла, по завершении Петровского поста. В этот день, девушки и юноши отправлялись в лес, собирали полевые цветы и травы, а после украшали ими горницу, ворота и заборы. По народным поверьям, приготовленные настои из цветов и трав исцеляют от всех болезней и недугов.

Сегодня праздник кряшенской культуры носит республиканский характер. Впервые «Питрау» отметили в Мамадышском районе в 1999 году. С тех пор ежегодно в село Зюри съезжаются гости со всего Татарстана и регионов России, из Челябинской области, Башкортостана и Удмуртии. В этом году в празднестве приняли участие более 50 тыс. гостей.

«Мы всегда с большой радостью приезжаем на национальные праздники народов нашего Татарстана. И каждый раз восхищаемся их размахом, красочностью! И сегодня Питрау собрал гостей со всей республики и регионов России. 24-й раз мы проводим этот праздник у себя в республике, и этот масштаб, который мы видим, неимоверный», — поделился заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.

Помимо Главы Мамадышского района РТ почетными гостями праздника стали руководитель исполкома Ассамблеи народов Татарстана Константин Яковлев, заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, имам-мухтасиб Мамадышского района Ильгам хазрат Миннегалиев, Председатель Правления общественной организации кряшен Татарстана Иван Егоров и другие высокие гости.

Фото: © Владими Васильев / «Татар-информ»

Перед началом официальной программы гости ознакомились с выставкой краеведческого музея района, осмотрели площадки празднества — «Родные поют», «Дары природы», «Песни родника» и «Молодежную площадку». Национальные подворья отразили быт и традиционный уклад жизни кряшенского этноса. Здесь были представлены традиционная одежда, бытовая утварь, музыкальные инструменты и кряшенские традиционные угощения, среди них – ароматные оладьи, приготовленные в старинной печи.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для самых юных посетителей был организован «живой уголок», где дети могли увидеть, погладить и покормить животных традиционного хозяйства кряшен – коза, кролик, петух, индоутки, ослик, цесарки, пони.

Помимо национальных подворий праздник украсила ярмарка народных промыслов, где более 20 мастеров и ремесленников представили уникальные изделия из дерева, украшения с национальными орнаментами, мягкие игрушки, кукол в традиционных костюмах, чаи и другие разнообразные сувениры.

«Сегодня я приехал на фестиваль с татарским народным духовым музыкальным инструментом – курай. И знаете, народ с удовольствием покупает и как сувенир для себя, и в качестве подарка. Этим ремеслом я занимаюсь еще с 2002 года, объездил уже множество ярмарок, но могу сказать точно, что сегодня не так много тех, кто занимается этим древним ремеслом. Поэтому я передаю это мастерство своим детям и внукам», — рассказал мастер по изготовлению кураев Рафаэль Гайзетдинов.

Кряшенский «Питрау» также называют «Праздником любви». Издавна в Петров день кряшены искали себе пару. Романтичная традиция соблюдается и поныне: в этом году для гостей был организован «Уголок свахи Горпи», где одинокие молодые люди могли оставить заявки для дальнейшего знакомства.

«В древности молодые кряшены искали себе невесту с помощью профессиональной свахи – она подбирала самую лучшую невесту жениху. Учитывалось все: как девушка ведет хозяйство, историю ее семьи, состоятельное ли приданое будущей невесты. Сегодня эта традиция также востребована. Например, сегодня ко мне подходила пара, которая познакомилась в прошлом году на этой площадке. Они сыграли свадьбу, и пришли поблагодарить за их союз», — поделилась главная сваха Аграфена Антоновна.

Продолжилось празднование концертной программой, на которой выступили звезды татарской эстрады Салават Фатхетдинов и Ильсия Бадретдинова. Также на сцену вышли знаменитые артисты кряшенской культуры Георгий Ибушев, Вадим Захаров, Лена Бичарина и многие другие. Завершился «Питрау» праздничным фейерверком.