Крянин заявил, что Коростелеву немного не хватило удачи в борьбе за призовые места

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российский лыжник Савелий Коростелев показал высокий уровень в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии, однако в борьбе за медали ему немного не хватило удачи. Такое мнение высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин, его слова приводит «ТАСС».

В воскресенье Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне, уступив победителю – норвежцу Йоханнесу Клебо – 3,6 секунды.

Крянин отметил, что Клебо является выдающимся спортсменом и заслуживает поздравлений. Он подчеркнул, что Коростелев провел гонку на высоком уровне и до последнего боролся за призовые места, однако в решающий момент ему не повезло.

По словам представителя Федерации, российский лыжник мог бы действовать смелее на заключительном спуске. При этом Крянин добавил, что четвертое место – это сильный результат, и выразил уверенность, что у Коростелева еще будут возможности побороться за медали на этих Олимпийских играх.

Савелию Коростелеву 22 года. Он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером национальных первенств.

Следующий старт олимпийской лыжной программы запланирован на 10 февраля – спортсмены разыграют медали в спринте. Олимпийские игры завершатся 22 февраля.