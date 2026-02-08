news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 8 февраля 2026 16:00

Крянин заявил, что Коростелеву немного не хватило удачи в борьбе за призовые места

Читайте нас в
Телеграм
Крянин заявил, что Коростелеву немного не хватило удачи в борьбе за призовые места
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российский лыжник Савелий Коростелев показал высокий уровень в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии, однако в борьбе за медали ему немного не хватило удачи. Такое мнение высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин, его слова приводит «ТАСС».

В воскресенье Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне, уступив победителю – норвежцу Йоханнесу Клебо – 3,6 секунды.

Крянин отметил, что Клебо является выдающимся спортсменом и заслуживает поздравлений. Он подчеркнул, что Коростелев провел гонку на высоком уровне и до последнего боролся за призовые места, однако в решающий момент ему не повезло.

По словам представителя Федерации, российский лыжник мог бы действовать смелее на заключительном спуске. При этом Крянин добавил, что четвертое место – это сильный результат, и выразил уверенность, что у Коростелева еще будут возможности побороться за медали на этих Олимпийских играх.

Савелию Коростелеву 22 года. Он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером национальных первенств.

Следующий старт олимпийской лыжной программы запланирован на 10 февраля – спортсмены разыграют медали в спринте. Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

#скиатлон #Савелий Коростелев
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане организуют школьную лигу по мобильным играм

В Татарстане организуют школьную лигу по мобильным играм

7 февраля 2026
Иван Яковенко: «Шурале» Алины Насибуллиной выйдет в этом году. Может, и к юбилею Тукая»

Иван Яковенко: «Шурале» Алины Насибуллиной выйдет в этом году. Может, и к юбилею Тукая»

7 февраля 2026