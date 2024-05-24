Кружащиеся дервиши, кино и нацкухня: в Казани пройдут Дни культуры Турции

В Казани пройдут Дни культуры Турции в Татарстане, в рамках которых гостей ожидает насыщенная программа – театральные представления, гастрономические мероприятия и кинопоказы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал Генеральный консул Турецкой Республики в Казани Угур Йылмаз.

В рамках VIII международного образовательного форума «Науруз», который пройдет в столице Татарстана в конце мая, состоятся показы спектаклей двух турецких театров. 27 мая на сцене государственного Академического театра имени Г.Камала представят спектакль «Убийство Гонзаго» по постановке главного режиссера театра Фарида Бикчантаева.

«Мы рады, что нам удалось организовать это мероприятие, мы давно планировали сделать Дни Турции в Казани. Надеемся, что зрителям понравятся турецкие спектакли. Очень значимо, что первый день начнется с постановки „Убийство Гонзаго“. В прошлом году в столице Турции впервые был показан данный спектакль. „Убийство Гонзаго“ написал болгарский драматург Недялко Йорданов. Пьеса написана по мотивам „Гамлета“ и выстроена сообразно идеям „Розенкранц и Гильденстерн мертвы“ Тома Стоппарда, но рассказывает об актерах, которых принц пригласил в Эльсинор показать спектакль», — рассказал генконсул.

Второй спектакль запланирован на 29 мая. Ансамбль кружащихся дервишей из Коньи представит постановку «Церемония „Сема“». Генконсул отметил, что вращающихся дервишей можно увидеть по всей Турции. Туристы очень любят наблюдать за данным действом. В 2008 году ЮНЕСКО утвердило турецкую церемонию «Сема» Мевлеви в качестве «Шедевра устного и нематериального наследия человечества».

Кроме того, с 3 по 7 июня в столице Татарстана начнутся Дни турецкого кино, которые пройдут в кинотеатре «Мир».

В программе картины «Наш чемпион», «Сон бабочки», «Между двумя закатами», ретрофильм «Красная косынка» по произведению Чингиза Айтматова и документальная картина «Королева Лир».

«В основном мы выбрали драмы о любви к искусству. Все фильмы без возрастных ограничений. Они пропагандируют мир, дружбу, братство, рассказывают о любви к животным и о взаимопонимании между людьми. Мы знаем, что в Татарстане большой интерес к искусству, поэтому в некоторых кино затрагиваются значение искусства, раскрываются темы поэзии и театра», — добавил Угур Йылмаз.

В Присутственных местах Казанского Кремля пройдет семинар и презентация культуры турецкого чаепития. Генконсул сам расскажет о традициях своего народа.

«Большая часть турецких дней будет отведена презентации нашей кухни. Повара расскажут о культуре гастрономии, проведут мастер-классы по приготовлению десертов. Мы пригласили опытных поваров из Турции. На открытом воздухе планируется приготовление большого донера, гёзлеме (лепешки с начинкой), долмы, турецкого плова, различных видов мяса, балык-экмек (бутерброд с рыбой) и сармы из виноградных листьев», — подчеркнул генеральный консул.

Некоторые мероприятия, которые не успели подготовить, будут перенесены. В этом году в планах провести концерт на открытом воздухе, открыть выставку в Генконсульстве и ГМИИ РТ, а также организовать выступление коллектива духовых инструментов Golden Horn Brass.