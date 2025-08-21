Крутой перед «Новой волной»: В Казани создают условия, чтобы проводить подобные события

Игорь Крутой в 2021 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана создают условия, чтобы проводить мероприятия высокого уровня. Об этом заявил основатель «Новой волны» – композитор, продюсер и певец Игорь Крутой во время прямой трансляции конкурса «Новая волна» на площадке «VK Видео».

«Я люблю Казань! Люди в Казани создают условия, для того чтобы здесь проходили такого уровня мероприятия», – подчеркнул артист.

«В послужном списке Казани – Универсиада, чемпионат мира по водным видам спорта, чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills. [И] у меня уже есть понимание, как здесь и что. Вы видите, какой праздник», – добавил продюсер.

Официальное открытие Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» состоится сегодня вечером. Он будет проходить в Казани вплоть до 26 августа.