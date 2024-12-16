Крутой Ин Бом, Хвича и скандалист Деспот: где сейчас иностранцы «Рубина» времен Слуцкого

Недавно главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий стал серебряным призером первенства Китая. Ранее российский специалист возглавлял «Рубин», с которым сначала вышел в Лигу конференций, а потом опустился в Первую лигу. Что стало с лидерами той команды Леонида Слуцкого – в материале «ТИ-Спорт».





Главная звезда «Рубина» при Леониде Слуцком – это полузащитник Хвича Кварацхелия

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хвича стал мировой звездой и чемпионом Серии А

С главной звездой «Рубина» при Леониде Слуцком все очевидно – это полузащитник Хвича Кварацхелия. Грузинский футболист приехал в Казань еще 2019 году из «Локомотива». Однако прежний наставник «Рубина» Роман Шаронов не сумел найти правильный подход к Хвиче. Игрок в первую половину сезона 2019/2020 часто сидел в запасе, а на его позиции выступал другой грузинский футболист – Зурико Давиташвили, который, к слову, сейчас весьма достойно смотрится во французском чемпионате в «Сент-Этьене».

В любом случае звездой РПЛ Хвича стал именно при Леониде Слуцком. На второй свой год в Казани (сезон 2020/2021) Кварацхелия превратился в настоящего монстра российского чемпионата. Грузинский полузащитник был одним из лидеров чемпионата по количеству обводок. Он отметился 8 результативными действиями в 23 матчах и был, безусловно, ключевой фигурой того «Рубина». Когда казанский клуб вышел в квалификацию группового этапа Лиги конференций, болельщики «рубиновых» надеялись, что команда сможет хоть немного «пошуметь» на турнире.

Однако подопечные Слуцкого вылетели уже в первом раунде от «Ракува», не запомнившись в Европе ничем. Кроме разве что развалившейся от дождя формы в матче в Польше. «Рубин» в сезоне РПЛ 2021/2022 начал здорово, с трех побед подряд. Хвича отличился в стартовой встрече против тульского «Арсенала». Но потом казанский клуб забуксовал и к середине чемпионата пребывал лишь во второй восьмерке.

Чуть позже Кварацхелия, впрочем, как и другие легионеры, приостановил контракты. А что произошло дальше – известно всем. «Рубин» со скромным составом вылетел в Первую лигу, а Кварахцелия транзитом через батумское «Динамо» перешел в «Наполи». В первый же сезон в Италии Хвича стал чемпионом Серии А и занял 17-е место в гонке номинантов на Золотой мяч 2023 года.

Мицуки Сайто за год аренды в «Рубине» провел за казанский клуб всего три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями Фото: rubin-kazan.ru

Корейско-японская диаспора в «Рубине»

Леонид Слуцкий за годы работы в «Рубине» запомнился не только яркими пресс-конференциями с журналистами, активностью в медиапространстве, неоднозначными результатами, но и неординарными трансферами. В 2021 году в казанском клубе числилось сразу двое азиатских футболистов – Мицуки Сайто и Хван Ин Бом.

Первый оставил посредственное впечатление о себе. Сайто за год аренды в «Рубине» провел за казанский клуб всего три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Возможно, все дело в неприятной травме полузащитника, которую он получил на зимних сборах 2021 года. Восстановившись к концу лета, Сайто так и не сумел набрать должных кондиций. В истории современного «Рубина» приобретение японца – чуть ли не самая странная сделка.

В лице Им Бома тренер нашел идеальную для себя «десятку». На игру корейца глазу было смотреть очень приятно Фото: rubin-kazan.ru

А вот что касается Хван Им Бома, то этот трансфер оправдал себя сполна. Кореец приехал в Казань летом 2020 года из Канады, подписав трехлетний контракт. Скромный по габаритам полузащитник обладал фантастическим чувством мяча, интеллектом и умением вырезать лазерные по точности передачи. В лице Им Бома тренер нашел идеальную для себя «десятку». На игру корейца глазу было смотреть очень приятно. Неудивительно, что после периода в «Рубине» Хван Им Бом оказался крайне востребован в Европе.

Покинув казанский клуб весной 2022 года, корейский полузащитник, отсидевшись полгода в «Сеуле», отправился сначала в «Олимпиакос», потом в «Црвену Звезду», а затем и в голландский «Фейеноорд». Отметим, что Хван Им Бом был одним из немногих экс-рубиновцев, кто принял участие на чемпионате мира по футболу в Катаре (2022 год) в составе Южной Кореи.

Не оправдавший надежд Хакшабанович и хорватская опора обороны по фамилии Уремович

Если не брать в расчет трансфер нападающего Ивана Игнатьева из «Краснодара» за 7 млн евро в конце 2019 года, то самой провальной сделкой Слуцкого на посту главного тренера «Рубина» справедливо можно считать приобретение черногорского полузащитника Сеада Хакшабановича. В 2021 году казанцы купили футболиста за 6 млн евро. На сегодняшний день эта сумма кажется просто немыслимо огромной. Но в тот момент Слуцкий и руководство «Рубина» были уверены, что внушительные финансовые затраты оправдают себя.

Самой провальной сделкой Слуцкого на посту главного тренера «Рубина» справедливо можно считать приобретение черногорского полузащитника Сеада Хакшабановича Фото: rubin-kazan.ru

Хакшабанович переезжал в Казань в статусе одной из главных звезд команды. Во втором матче сезона (против «Ахмата») после дебюта в игре со «Спартаком» черногорец отметился эффектным голом со штрафного. В той встрече Хакшабанович не только продемонстрировал свой могучий удар, но и показал, как умеет работать под прессингом и разбираться один в один в сложных ситуациях. К сожалению, выступление в игре с «Ахматом» так и осталось единственным светлым пятном от общей картины выступления черногорца в «Рубине».

После этого он провел за казанский клуб еще 18 матчей, однако, кроме критики, в его адрес не слышалось ничего. Слуцкого и боссов «Рубина» болельщики беспросветно критиковали за бессмысленно потраченные деньги. В марте 2022 года полузащитник приостановил контракт после начала СВО. Сейчас черногорец играет в шведском «Мальме».

Филипп Уремович куда глубже проник в сердца местных фанатов. Хорватский защитник отыграл за казанцев 3,5 сезона, хорошо запомнившись своей самоотверженной игрой в обороне Фото: rubin-kazan.ru

В отличие от Хакшабановича другой югославский футболист «Рубина» того времени – Филипп Уремович куда глубже проник в сердца местных фанатов. Хорватский защитник отыграл за казанцев 3,5 сезона, хорошо запомнившись своей самоотверженной игрой в обороне. Молодого по возрасту Уремовича Слуцкий наделил капитанской повязкой. Филипп, как и другие иностранцы, покинул «Рубин» весной 2022 года. Ныне Уремович является футболистом «Хайдука».

Скандинавская дружина «Рубина»

Если над нынешним главным тренером казанцев Рашидом Рахимовым любят подтрунивать за обилие югославских футболистов в команде, то прежнему наставнику «Рубина» Леониду Слуцкому порой доставалось за симпатию к скандинавским игрокам. В «Рубине» при нем числились двое датчан и один швед.

Оливер Абильдгор – высокорослый классический опорный полузащитник. В центре поля он действовал в стиле шведа, экс-футболиста ЦСКА Понтуса Вернблума. Если шел в отбор, то до конца, вырывая порой мяч с «мясом» у противника. Нередко игрокам от Абильдгора доставалось больно по ногам. Зато для обороны казанцев это было эффективно. Часто футболисты других команд РПЛ отмечали, что Оливер был одним из самых неприятных игроков чемпионата.

Оливер Абильдгор если шел в отбор, то до конца, вырывая порой мяч с «мясом» у противника. Нередко игрокам от Абильдгора доставалось больно по ногам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Абильдгор, вопреки решениям других иностранцев, не приостановил контракт с «Рубином» в одностороннем порядке после начала СВО. Более того, датчанин до конца доиграл сезон 2022/2023 вплоть до рокового матча с «Уфой» (1:2), где провел 90 минут. Летом 2022 года Абильдгор на сезон в аренду уехал в шотландский «Селтик», а сезоном спустя в статусе свободного агента перешел в итальянский «Комо». Сейчас Оливер Абильдгор играет в серии Б за «Пизу».

Другим датчанином в «Рубине» Слуцкого был полузащитник Андерс Дрейер. В конце лета 2021 года он переехал в Казань из «Мидтьюлланда». За 14 матчей в составе «Рубина» скандинавский футболист отличился восемью мячами. Главный перформанс Дрейера в Казани – конечно, хет-трик в дебютной сентябрьской встрече против «Урала» (4:0). Был еще классный победный гол в ноябрьском матче с «Сочи» (2:1), когда незадолго до забитого мяча Дрейер заменил одни бутсы на другие. Андерс был хорош, но периодически играл стихийно, чередуя неплохие матчи с откровенно провальными. В марте 2022 года Дрейер приостановил контракт с «Рубином», после чего уехал в родной чемпионат. Сейчас же полузащитник выступает за бельгийский «Андерлехт».

Карл Старфельт отыграл за «Рубин» три сезона и перешел в «Селтик» летом 2021 года. Швед был ключевой фигурой в обороне казанцев в самый успешный сезон Слуцкого в Казани (четвертое место в РПЛ). За трансфер Старфельта в шотландский клуб «Рубин» выручил порядка 4,3 млн евро. Сейчас защитник выступает за испанскую «Сельту».

Герман Онугха был наделен большим доверием главного тренера казанцев, но количество его нереализованных моментов в матчах за «Рубин» можно считать десятками, если не сотней Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После «Рубина» Герман Онугха перезапустил карьеру в Дании, а у Деспотовича была Тула и команды из Боснии и Герцеговины

Российский форвард с нигерийскими корнями провел фантастический минувший сезон в Дании. Выступая за небольшой по меркам чемпионата клуб «Вайле», Герман Онугха в 31 матче наколотил 15 мячей и сделал две результативные передачи.

В результате блестящего сезона нападающий отправился на повышение в «Копенгаген». Принимая во внимание эту информацию, трудно смириться с тем, что форвард никак себя не сумел показать в «Рубине» Леонида Слуцкого. В сезоне 2021/22 на счету Онугхи было всего 2 гола в 23 матчах. Нападающий был наделен большим доверием главного тренера казанцев, но количество нереализованных им моментов в матчах за «Рубин» можно считать десятками, если не сотней.

Джордже Деспотович в сезоне 2020/2021 забил за «Рубин» 14 мячей в 26 матчах. Но годом спустя эффективность футболиста резко спала Фото: rubin-kazan.ru

На фоне Онугхи сербский нападающий Джордже Деспотович выглядел топ-игроком по меркам российского чемпионата. В сезоне 2020/2021 форвард забил за «Рубин» 14 мячей в 26 матчах. Но годом спустя эффективность футболиста резко спала – всего один гол в девяти встречах и логичный трансфер в тульский «Арсенал». Как отмечали экс-партнеры Деспотовича, серб славился своим непрофессиональным отношением к тренировочному процессу.

Пока Джордже давал результат Леонид Слуцкий закрывал глаза. Когда у нападающего случился кризис, форварда в казанском клубе не оставили. Чуть позже, после ухода в тульский «Арсенал», Деспотович даст знаменитое громкое интервью изданию «Sport 24», где назовет открыто Слуцкого девушкой и эмоционально разнесет методы его работы. Сейчас сербский нападающий выступает в чемпионате Боснии и Герцеговины.