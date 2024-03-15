«Круто и высокотехнологично»: как голосует Иннополис – самый молодой город России

Учитывая небольшое количество избирателей, в городе организован только один участок, зато в месте, известном каждому жителю, – городском пространстве «Артспейс»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Иннополис – самый молодой город России, который открыли в 2015 году. Президента России здесь выбирают всего лишь во второй раз в истории.

Учитывая небольшое количество избирателей, в городе организован только один участок, зато в месте, известном каждому жителю, – городском пространстве «Артспейс». Здесь проходят концерты, спектакли, вечеринки и выставки. На три дня помещение превратилось в избирательный участок.

На входе избирателей встречает робособака, которая готова поиграть с посетителями Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На входе избирателей встречает робособака, которая готова поиграть с посетителями, прыгает и даже дает себя погладить, чем непременно пользуются все посетители.

После избирателей приветствуют ребята в костюмах маскотов «Игр будущего». Правда, на момент посещения корреспондентом «Татар-информа» участка их было только трое: Турбо – талисман вызова «Скорость», Страта – талисман вызова «Стратегия» и Эйуан – талисман вызова «Спорт».

После избирателей приветствуют ребята в костюмах маскотов «Игр будущего» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы приветствуем избирателей, рассказываем обо всех интерактивах, которые здесь есть, и направляем на участок», – рассказал один из ребят в костюме.

Кроме того, при входе расположен любопытный аппарат, где установлена нейросеть, разработанная в Университете Иннополис. Она в считаные секунды из простого наброска рисунка рисует картины в стиле одного из четырех выбранных пользователем художников: Пабло Пикассо, Винсента Ван Гога, Ивана Шишкина и Хаяо Миядзаки.

Кроме того, при входе расположен любопытный аппарат, где установлена нейросеть, разработанная в Университете Иннополис Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Средний возраст жителей около 31 года. Город хорошо готов к выборам, активность высокая. Надеемся, что она будет таковой на протяжении всех трех дней. Тем более что благодаря системе “Мобильный избиратель” те, кто приезжает сюда на работу, смогли выбрать для себя участок для голосования именно в Иннополисе», – подчеркнул вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, также посетивший избирательный участок.

Он считает, что проголосовать на выборах – это гражданский долг каждого человека в нашей стране и возможность поучаствовать в формировании образа будущего России.

Роман Шайхутдинов: «Благодаря системе «Мобильный избиратель» те, кто приезжает сюда на работу, смогли выбрать для себя участок для голосования именно в Иннополисе» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году выборы Президента проходят под лозунгом «Всей семьей на выборы». Поддержать акцию решил и мэр Иннополиса Руслан Шагалеев. Они вместе с женой заполнили бюллетени, а их маленькая дочь помогла положить их в урну для голосования.

«Прийти на выборы и проголосовать за человека, которого я считаю достойным должности Президента нашей страны, – это мой долг как гражданина Российской Федерации. Я пришел вместе со своей семьей: с супругой, ее мамой и даже маленькой дочкой. Стараемся к каждым выборам подходить креативно, ведь у нас молодой город, а каждый третий житель либо IT-специалист, либо ученый», – сообщил градоначальник.

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев вместе с женой заполнили бюллетени, а их маленькая дочь помогла положить их в урну для голосования Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Шагалеев подчеркнул, что у молодого поколения очень активная гражданская позиция, в преддверии выборов они задавали очень много вопросов о кампании и показывают высокую заинтересованность во всех процессах.

Как раз молодую семью удалось застать на избирательном участке. Арман Костанян и Айсылу Исхакова вместе уже три года. Они поженились в Иннополисе и продолжают здесь работать.

«День выборов очень важен для нас. Считаю, что каждый должен проявить свою гражданскую позицию и сделать свой выбор, чтобы наша страна и республика имели светлое будущее. Это наши первые выборы в качестве молодой семьи. Мы уже по-другому смотрим на все процессы. А голосовать в самом современном городе России – это круто и высокотехнологично. Тем более в Год семьи, можно сказать, что это наш год», – улыбнулся Арман Костанян.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Арман Костанян и Айсылу Исхакова вместе уже три года. Они поженились в Иннополисе и продолжают здесь работать Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).