Крупный татарстанский алкодистрибьютор сменил руководителя

В торговом доме «Россич» назначен новый руководитель. Должность директора заняла Алсу Хайруллина, ранее занимавшая пост заместителя директора ООО «Алкоторг».

Смена руководителя связана с изменениями в структуре собственности компании.

Новый инвестор поставил своей целью развивать продажи российской продукции на фоне санкций. В качестве меры по повышению конкурентоспособности компании было произведено погашение ее долговых обязательств. «В настоящее время возможность привлечения дополнительных финансовых ресурсов, освобождение от кредитных обременений является определяющим фактором надежности партнерских отношений», — прокомментировала Алсу Хайруллина изменения в компании.

ООО «ТД „Россич“» создано в Татарстане в 2005 году и специализируется на оптовых поставках алкогольной продукции. По данным компании, она занимает 18% продаж на оптовом рынке алкоголя в Республике Татарстан.

«Россич» является поставщиком сетей «Ашан», «Атак», «Бахетле», «Бристоль», «Карусель», «Лента», «Метро», «Магнит», «Светофор», «СПАР», «Перекресток», «Пятерочка» и других. Поставки осуществляются со складов суммарной площадью 7200 кв.м.