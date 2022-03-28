news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
28 марта 2022  12:00

Крупный татарстанский алкодистрибьютор сменил руководителя

news_top_970_100

В торговом доме «Россич» назначен новый руководитель. Должность директора заняла Алсу Хайруллина, ранее занимавшая пост заместителя директора ООО «Алкоторг». 
Смена руководителя связана с изменениями в структуре собственности компании. 
Новый инвестор поставил своей целью развивать продажи российской продукции на фоне санкций. В качестве меры по повышению конкурентоспособности компании было произведено погашение ее долговых обязательств. «В настоящее время возможность привлечения дополнительных финансовых ресурсов, освобождение от кредитных обременений является определяющим фактором надежности партнерских отношений», — прокомментировала Алсу Хайруллина изменения в компании. 
ООО «ТД „Россич“» создано в Татарстане в 2005 году и специализируется на оптовых поставках алкогольной продукции. По данным компании, она занимает 18% продаж на оптовом рынке алкоголя в Республике Татарстан. 
«Россич» является поставщиком сетей «Ашан», «Атак», «Бахетле», «Бристоль», «Карусель», «Лента», «Метро», «Магнит», «Светофор», «СПАР», «Перекресток», «Пятерочка» и других. Поставки осуществляются со складов суммарной площадью 7200 кв.м.

#кадровые назначения #алкогольная продукция #торговые сети #продажи
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное