Крупный резидент ТОСЭР Челнов попросил у Минниханова поддержки на федеральном уровне

Сегодня на встрече с предпринимателями в Набережных Челнах крупный резидент ТОСЭР «Набережные Челны» обратился к Президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой оказать содействие компании на федеральном уровне.

Гендиректор ООО «ПИК „Хуанхэ“» Анатолий Головчак-Фрейзе (предприятие производит продукцию для холодильников модельного ряда Haier Сandy) рассказал, что применение пониженных страховых взносов в отношении резидентов ТОСЭР — один из ключевых факторов принятия решения о дальнейшей реализации проектов.

«После третьего года функционирования ТОСЭР у меня теряется интерес работать, так как для резидентов, получающих такой статус по истечении трех лет действия ТОСЭР, льгота на страховые взносы не предоставляется. Эта льгота является ключевой, особенно на начальном этапе реализации проекта. Считаем, что для нас и других резидентов ТОСЭРов чрезвычайно важно продление данной льготы на более длительный срок. Уважаемый Рустам Нургалиевич, мы вас просим обратиться к федеральным властям для содействия в решении этого вопроса», — призвал резидент.

Рустам Минниханов отметил, что эта тема очень важна и три года льготного периода — действительно маленький срок. Однако необходимо проработать все подходы, чтобы обеспечить продление этого периода. Может быть, предположил он, период можно будет продлевать при привлечении дополнительных инвестиций или увеличении рабочих мест.

«Тема для меня известная. Надо обстоятельно показать, что такое ТОСЭР, что дает территория опережающего развития, а также что будет, если резиденты не найдут мер поддержки. Я готов за это дело бороться, готов вместе с коллегами из Федерального Собрания работать в этом направлении», — заверил Президент республики.

Республика Татарстан является пионером в Приволжском федеральном округе по созданию территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Первая из них появилась в Набережных Челнах еще в декабре 2016 года, а всего таких зон в республике сейчас насчитывается пять. ТОСЭР «Набережные Челны» занимает второе место среди моногородов России по числу резидентов.

Мэр Автограда Наиль Магдеев уточнил, что за пять лет работы 39 резидентов ТОСЭР вложили 21 млрд рублей и создали 6200 рабочих мест.