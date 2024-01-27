Крупный пожар в казанской многоэтажке произошел из-за телевизора

По предварительной версии, в комнате квартиры на 11-м этаже произошло короткое замыкание телевизора, из-за чего загорелись вещи, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее мы опубликовали видео с пожаром в многоэтажке на проспекте Победы. Площадь горения составила 15 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.