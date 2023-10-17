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Видео: Крупный пожар уничтожил дом в деревне Тукаевского района Татарстана
В Тукаевском районе в Малошильнинском сельском поселении случился крупный пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Возгорание произошло в садовом товариществе «Усадьба» сегодня вечером на улице Тульская.
Прибывшие на место огнеборцы обнаружили объятые пламенем частный дом и надворные постройки.
В течение часа пожар площадью 290 квадратных метров был локализован. В 19.30 пожарные объявили о ликвидации открытого горения.
Причины произошедшего установят специалисты.
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