Видео: Крупный пожар уничтожил дом в деревне Тукаевского района Татарстана

В Тукаевском районе в Малошильнинском сельском поселении случился крупный пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Возгорание произошло в садовом товариществе «Усадьба» сегодня вечером на улице Тульская.

Прибывшие на место огнеборцы обнаружили объятые пламенем частный дом и надворные постройки.

В течение часа пожар площадью 290 квадратных метров был локализован. В 19.30 пожарные объявили о ликвидации открытого горения.

Причины произошедшего установят специалисты.