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Происшествия 4 мая 2024 09:02

Крупный пожар случился в торговом центре «РемиСити» в Хабаровске

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По информации пресс-службы краевого управления МЧС, в городе Хабаровске произошел пожар в торговом центре, передает РИА Новости.

Сведения о возгорании поступили в 12:20 (по местному времени). Пожар охватил крышу по адресу: улица Краснореченская, 213, где находится гипермаркет «РемиСити».

Отмечается, что по прибытии первой группы пожарных было обнаружено возгорание кровли здания. По предварительной информации, пострадавших нет, а причины пожара устанавливаются.

Позднее представители МЧС России уточнили, что из здания были эвакуированы 270 человек. Площадь охваченного огнем участка составила 1,1 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 20 специалистов и 10 единиц техники.

#хабаровск
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