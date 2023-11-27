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Крупный пожар случился на территории цеха по переработке дерева в Набережных Челнах
Сегодня вечером пожар случился на проезде Тозелеш в Автозаводском районе Набережных Челнов, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Пожар произошел на кровле склада, который находился на территории цеха по переработке деревянной тары.
На месте работали четыре автоцистерны и 22 огнеборца. Пожар на площади 560 квадратных метров оперативно локализовали.
Никто не пострадал, несколько человек эвакуировались из цеха самостоятельно. Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.
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