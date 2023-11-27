Крупный пожар случился на территории цеха по переработке дерева в Набережных Челнах

Сегодня вечером пожар случился на проезде Тозелеш в Автозаводском районе Набережных Челнов, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар произошел на кровле склада, который находился на территории цеха по переработке деревянной тары.

На месте работали четыре автоцистерны и 22 огнеборца. Пожар на площади 560 квадратных метров оперативно локализовали.

Никто не пострадал, несколько человек эвакуировались из цеха самостоятельно. Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.