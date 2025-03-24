Крупный пожар произошел в торговом комплексе в центре Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар в торговом центре. Пожарно-спасательные службы немедленно прибыли на место происшествия. По прибытии было установлено, что фасад здания охвачен огнем.

Глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале сообщил, что, согласно предварительной информации, пострадавших нет. В связи с тушением пожара было перекрыто автомобильное движение по Буденновскому проспекту, от пересечения с улицей Горького до улицы Красноармейской.

Позднее МЧС проинформировало, что открытое горение потушено, однако огонь успел перейти на кровлю прилегающего жилого дома. По данным ведомства, общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Предварительно, возгорание в ТЦ произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания.