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Происшествия 18 августа 2023 07:40

Видео: крупный пожар произошел в гипермаркете в Иркутске

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В Усть-Илимске Иркутской области в гипермаркете произошел крупный пожар, сообщает ТАСС.

Возгорание произошло в гипермаркете «Экономия» сегодня утром. Семь человек эвакуировались из комплекса еще до появления огнеборцев.

По данным агентства, площадь пожара составила 800 квадратных метров. Пострадавших нет.

Для тушения задействованы 7 пожарных расчетов, 18 человек. О причинах возгорания пока не сообщается.

#Иркутск #пожар
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