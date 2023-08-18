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Видео: крупный пожар произошел в гипермаркете в Иркутске
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В Усть-Илимске Иркутской области в гипермаркете произошел крупный пожар, сообщает ТАСС.
Возгорание произошло в гипермаркете «Экономия» сегодня утром. Семь человек эвакуировались из комплекса еще до появления огнеборцев.
По данным агентства, площадь пожара составила 800 квадратных метров. Пострадавших нет.
Для тушения задействованы 7 пожарных расчетов, 18 человек. О причинах возгорания пока не сообщается.
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