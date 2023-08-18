Видео: крупный пожар произошел в гипермаркете в Иркутске

В Усть-Илимске Иркутской области в гипермаркете произошел крупный пожар, сообщает ТАСС.

Возгорание произошло в гипермаркете «Экономия» сегодня утром. Семь человек эвакуировались из комплекса еще до появления огнеборцев.

По данным агентства, площадь пожара составила 800 квадратных метров. Пострадавших нет.

Для тушения задействованы 7 пожарных расчетов, 18 человек. О причинах возгорания пока не сообщается.