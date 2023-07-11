Крупный град повредил крыши домов и автомобили в Сочи

В Лазаревском районе Сочи прошел крупный град, сообщает ТАСС.

Эпицентр пришелся на Аше, откуда поступали сообщения о частичном повреждении кровли частных домов и автомобилей.

На место незамедлительно отправились сотрудники администрации внутригородского района, чтобы наблюдать за ситуацией и оказать жителям необходимую помощь.