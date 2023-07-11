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Крупный град повредил крыши домов и автомобили в Сочи
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В Лазаревском районе Сочи прошел крупный град, сообщает ТАСС.
Эпицентр пришелся на Аше, откуда поступали сообщения о частичном повреждении кровли частных домов и автомобилей.
На место незамедлительно отправились сотрудники администрации внутригородского района, чтобы наблюдать за ситуацией и оказать жителям необходимую помощь.
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