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Происшествия 11 июля 2023 15:40

Крупный град повредил крыши домов и автомобили в Сочи

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В Лазаревском районе Сочи прошел крупный град, сообщает ТАСС.

Эпицентр пришелся на Аше, откуда поступали сообщения о частичном повреждении кровли частных домов и автомобилей.

На место незамедлительно отправились сотрудники администрации внутригородского района, чтобы наблюдать за ситуацией и оказать жителям необходимую помощь.

#сочи
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