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Крупные несерьевые предприятия РФ заработали в 2023 году почти 185 трлн рублей
Выручка крупных и средних предприятий несырьевого сектора России в 2023 году составила 184,9 трлн рублей. Это на 16,4% больше, чем в 2022-м. Причем выручка нефтегазовых компаний достигла 65,8 трлн рублей (-3,3% по сравнению с прошлым годом).
Отмечается, что спад экспорта нефти произошел из-за структурной перестройки экономики. Теперь власти стимулируют обрабатывающую промышленность.
Доля нефтегазовой отрасли в общей выручке бизнеса опустилась до 26%, однако в общей сложности доходы российского бизнеса выросли на 10,5%, пишет ТАСС.
Максимальный рост показали предприятия Чукотки, Амурской области, Чечни, Ханты-Мансийского автономного округа и Приморского края, а также Чувашии, Смоленской и Тюменской областей.
Сократились денежные поступления у предприятий четырех регионов: в Санкт-Петербурге, Кемеровской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Новгородской области.
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