На время нерабочих дней отменены крупные мероприятия в учреждениях соцсферы Казани

График мероприятий, запланированных на базе социальных учреждений Казани в предстоящую нерабочую неделю, был скорректирован с учетом нестабильной ситуации по коронавирусу Covid-19. Об этом на деловом понедельнике сообщила курирующая социальную сферу замруководителя исполкома столицы Татарстана Гузель Сагитова.

«Ситуация с коронавирусом остается нестабильной, поэтому неделя с 30 октября по 7 ноября объявлена нерабочей. В этот период в подведомственных учреждениях социальной сферы все крупные массовые мероприятия отменены. Но окончательный режим работы будет утвержден после принятия решений руководством республики и города», — отметила Сагитова.

По ее словам, предварительно в учреждениях Комитета по делам детей и молодежи города тематические кружки для детей будут работать с учетом антиковидных требований. Сотрудников старше 60 лет переведут на самоизоляцию, а молодые работники продолжат трудиться при наличии QR-кода.

«Спортивные учреждения Казани планируют продолжить работу в обычном режиме — в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Воспитанники спортивных школ также смогут посещать тренировки согласно прежнему расписанию», — рассказала докладчик.

Говоря про образовательные учреждения Казани, она упомянула школьные каникулы, которые продлятся с 1 по 7 ноября. При этом школьные лагеря в этот период работать не будут.

«Дошкольные образовательные организации продолжат работать в штатном режиме», — подчеркнула Гузель Сагитова.